FOTO Grad potpuno sravnjen sa zemljom: Ovako izgleda Bejrut nakon noći užasa, stotine mrtvih
Oprezan mir zavladao je u Bejrutu u četvrtak, nakon dana teških napada u kojima je poginulo najmanje 254 ljudi te noćne eskalacije koja je odjekivala do jutarnjih sati, piše novinska agencija dpa.
Izraelska vojska u dva napada u zoru pogodila je južna predgrađa, nekoliko sati nakon što je Hezbolah pokrenuo napade na sjeverni Izrael.
Kao odgovor na ono što su nazvali izraelskim "kršenjem primirja", milicija koju podržava Iran izjavila je da je tijekom noći granatirala Manaru na sjeveru Izraela, prema izjavi objavljenoj rano u četvrtak.
U srijedu je Izrael izveo veliki val zračnih napada na Bejrut i druge dijelove Libanona.
Izraelska vojska u napadima je pogodila središte glavnoga grada i južna predgrađa, uključujući stambena i poslovna područja, a mnogi udari bili su bez prethodnih upozorenja, izvijestila je dpa.
U napadima je ubijeno najmanje 254 ljudi, a oko 900 ih je ranjeno, prema privremenom popisu libanonskog ministarstva zdravstva.
Libanonski premijer Navaf Salam proglasio je u četvrtak nacionalni dan žalosti, sa zatvorenim svim javnim upravama, državnim institucijama i općinama, a zastave će biti spuštene na pola koplja.
Izrael je inzistirao na tome da Libanon nije uključen u primirje s Teheranom, koje je objavio američki predsjednik Donald Trump kasno u utorak.
Hezbolah, proiranski šijitski pokret, odlučio je 2. ožujka uzvratiti na atentat na iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija.
Izrael je odgovorio masovnim zračnim napadima i kopnenim operacijama u Libanonu. Napadi u srijedu bili su najžešći koji su pogodili Bejrut otkako su se borbe nastavile.
Inače živahna prijestolnica djelovala je gotovo pusto, ulice su bile prazne, a stanovnici su ostali u kućama.
