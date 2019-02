Najbolji medicinski tehničar: Reanimacija djece najteži je dio posla

Posao u hitnoj medicinskoj službi bio je oduvijek jedini koji sam htio raditi i bio sam spreman čekati ga godinama ako treba. S karlovačkom hitnom službom počeo sam surađivati prije 16 godina, povukla me upravo dr. Maja Grba-Bujević, tada ravnateljica karlovačke hitne službe. Krenuo sam iz Zagreba gdje su se raspisivali natječaji i gdje je već bilo puno Karlovčana, i polako vratio se u Karlovac.

“Posao me ispunjava”

Taj me posao posve ispunjava, u početku sam si plaćao i dodatne edukacije, samo da budem što bolji, da pružim najbolje od svojih znanja i vještina pacijentima, a kasnije sam napredovao u sustavu. Zato mi je nagrada za najboljeg medicinskog tehničara koju dodjeljuju pacijenti jako važna, čak i važnija od nagrade struke jer smo, zapravo, pacijentima najodgovorniji za svoj rad. Ako im ne pružimo adekvatnu uslugu, onda imate i stručni problem, kaže Perica Vucelić, član tima Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije te pomoćnik ravnatelja za kvalitetu.

Video: Pericu Vucelića pacijenti su izabrali za najboljeg medicinskog tehničara

[video: 29368 / ]

U 16 godina rada u hitnoj, Vucelić je, kaže, prošao svašta, a njegovu stručnost i smirenost u poslu prepoznali su i u Udruzi pacijenata i nominirali ga i izabrali za najboljeg medicinskog tehničara u Hrvatskoj za 2018. godinu.

– Nikada posao u uredu ne bih mijenjao za rad na terenu, jer to bi me zagušilo. Najteži su trenuci na poslu kada reanimirate djecu. To je jako stresno, u tim je trenucima emocije teško izbjeći, jer svi smo mi već i roditelji i takve nas situacije najviše potresu. Imao sam slučaj u kojem smo spašavali dječaka kojemu je noga zapela u liftu koji je krenuo. Ono što smo zatekli nije bilo ohrabrujuće, no danas je taj dečko sportaš, igra rukomet. To nam je najveća nagrada i zahvala. Kao i kada dođemo na reanimaciju pa se jako dugo trudimo vratiti čovjeka u ritam spojiv sa životom. I kada smo već na izmaku snaga a to se dogodi, osjećaj je neopisiv, taj adrenalin i te pozitivne osjećaje nemoguće je opisati. I kada vidim danas djeda kojega smo tako spasili da se igra s unucima u parku, preplavi me osjećaj sreće i zadovoljstva – kaže Perica Vucelić.

Nadogradnja obrazovanja

Dr. Maja Grba-Bujević pohvalila je Vucelića da se uz rad školovao, završio višu školu, diplomirao menadžment, prošao niz edukacija, pa i onu za nacionalnog instruktora hitne medicine.

– Jako se ponosim našim “hitnjacima” koji su dobili nagrade pacijenata, od voditeljice hitne medicinske pomoći u Solinu dr. Jelene Ranze, do našeg Perice Vucelića – dodaje dr. Maja Grba-Bujević, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Hrvatske.

Pericu Vucelića i njegov rad za koji je i nagrađen pohvalili su i ravnatelj županijskog Zavoda za hitnu medicinu Nikša Antica i županijski pročelnik za zdravstvo Predrag Korać.