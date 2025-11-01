Naelektrizirana Srbija: Studenti preplavili Novi Sad, Vučićevu ispriku hladno su odbili, a u zraku danima visi pitanje svih pitanja

U djeliću sekunde ugašeno je 16 života, a tragični događaj u Novom Sadu bio je okidač za val nezadovoljstva koji je snažno uzdrmao režim Aleksandra Vučića. Danas točno u 11 sati i 52 minute obilježava se prva godišnjica tragičnog pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u najvećem vojvođanskom gradu. Skupo obnovljena željeznička stanica bila je otvorena svega četiri mjeseca ranije, a vlast i režimski mediji odmah su, prije točno godinu dana, počeli izlaziti s porukama kako sama nadstrešnica nije bila obnovljena, što se ubrzo pokazalo netočnom tvrdnjom. Tuga, zahtjevi za odgovornost krivaca te bijes zbog svega postajali su sve jači. Prve prosvjede organizirali su upravo studenti iz Novog Sada. Koji je odgovor vlasti bio na sve ono što se događalo u posljednjih godinu dana?, Ignoriranje, zatim represija i optužbe za obojenu revoluciju.

Na komemorativni skup, koji će se održati povodom prve godišnjice, dolaze nepregledne kolone ljudi koje pristižu još od sinoć. Ni prekid željezničkog prometa nije ih spriječio da dođu. Moglo bi se reći da ih je, uz to, i poprilično omalovažavajuće izjave predsjednika države u danima uoči događaja još više motivirale da dođu u Novi Sad. To bi lako mogao biti najveći skup u povijesti grada i najveći komemorativni skup u povijesti Srbije. Tisuće studenata iz svih dijelova Srbije, koji su sinoć stizali, oduševljeno su dočekali deseci tisuća stanovnika Novog Sada. Građani su na ulice iznijeli hranu i piće za studente i sve ostale okupljene. Razgovarali smo s dvjema ženama koje su donijele kolače i kiflice, ističući da imaju najbolje namjere. "Nadamo se da će nas sve ovo naposljetku dovesti na pravi put", govori nam Ana, dok njezina kolegica Jovana kratko dobacuje: "Sve je od srca."

Studenti, koji su dočekani uz ovacije, bengalke i vatromet, imali su jednu poruku koja je bila više nego jasna: "Nećemo stati u borbi dok ne dođe do promjene u Srbiji." Sve to predstavlja jasnu poruku Aleksandru Vučiću, koji je u proteklih godinu dana učinio gotovo sve kako bi suzbio nezadovoljstvo što je krenulo iz Novog Sada, a potom se proširilo na cijelu državu. Vučićeva isprika studentima, kojima je ponudio dijalog i pomirenje nekoliko sati prije 1. studenoga, hladno je odbijena. Sudeći prema komentarima građana s kojima je na ulicama Novog Sada razgovarao Večernjakov reporter, taj Vučićev potez nije naišao na plodno tlo.

Režimski su mediji danima uoči 1. studenoga doslovno izluđivali javnost izmišljenim pričama kako je pad nadstrešnice u Novom Sadu zapravo djelo terorista. Vlada Srbije priopćila je da je 1. studenoga proglašen Danom žalosti povodom godišnjice pogibije 16 ljudi. No pitanje svih pitanja, koje već danima visi u zraku i muči svakoga tko je došao u Novi Sad, jest što će donijeti današnji dan i godišnjica tragedije, najbolniji dokaz da korupcija ubija. "Mislim da 1. 11. neće biti dan D, ali vjerujem da ćemo nakon njega konačno započeti jednu veliku promjenu“, govori za Večernji list Milijana, studentica, objašnjavajući čemu se točno nada. "Iskreno se nadam da ćemo njega srušiti, ali da nakon toga, kad ga srušimo, više nikada u Srbiji neće doći neki novi Vučić. Jer mi od Miloševića trpimo jedno te isto. Došla je neka nova nada, neki novi mladi ljudi. I hajde da na tom valu završimo jednom zauvijek ono što je davno započeto."

Jovana, druga djevojka s kojom smo razgovarali, polaže velike nade u današnji dan: "Budući da sam vrlo optimistična, vjerujem da ima nade. Ako ništa drugo, mislim da smo sada nekako ujedinjeni i da će to, nadam se, uroditi plodom — nekim promjenama i boljim sutra, u kojem se više neće tek tako lako rušiti nadstrešnice, bilo u Novom Sadu ili bilo gdje drugdje. Nadam se da će doći do toga. Reći ću iskreno: mislim da se nakon sutra može nešto značajno promijeniti. Možda ne odmah, ali nadam se da će u nekom skorijem razdoblju doći do stvarnih promjena. Zaista se nadam. Možda više želim vjerovati u to nego što sam sigurna, ali znam da se nešto mora promijeniti."

S obzirom na to da je srbijanski predsjednik čovjek koji pomno prati istraživanja javnog mnijenja, činjenica da bi danas na ulicama Novog Sada moglo biti deseci, pa i stotine tisuća ljudi koji traže njegov odlazak s vlasti, nešto je na što ni u najgorem scenariju prije samo godinu dana nije računao.

Sva događanja u Novom Sadu, koji je u ovom trenutku najvažniji grad u Srbiji, pratit će, uz domaće srbijanske medije, i deseci inozemnih novinarskih ekipa. Glavni program počinje u 13.30 i trajat će do kasnih večernjih sati.