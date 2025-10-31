Naši Portali
STUDENTI PUMPAJU

VIDEO Nakon 400 prijeđenih kilometara i 16 dana pješačenja studenti stigli u Novi Sad, pale i zaruke

Prosvjedi u Srbiji na godišnjicu tragedije u Novom Sadu
Foto: Reuters/Pixsell
1/4
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
31.10.2025.
u 21:23

Dogodio se i jedan posebno emotivan trenutak, dvoje mladih ljudi se, nakon ovog velikog čina, zaručilo.

Studenti iz Novog Pazara stigli su u Novi Sad poslije 400 kilometara i 16 dana hodanja. Studente je na ulicama dočekalo tisuće građana s ovacijama, vatrometom i bakljama. "Pumpaj!" odzvanja Novim Sadom. Dogodio se i jedan posebno emotivan trenutak, dvoje mladih ljudi se, nakon ovog velikog čina, zaručilo.

Enes Džogović s DUNP-a obratio se okupljenima: 'Hvala puno Novi Sade na ovakvom dočeku. Molio bih vas za jedan pljesak za moje kolege i kolegice, moju drugu obitelj s DUNP-a! Kada smo krenuli na ovaj put svi su mislili da smo ludi i da nećemo uspjeti, a uspjeli smo zahvaljujući cijelom narodu Srbije. U početku nismo imali ni policijsku pratnju, nikakvu opremu, samo tenisice na nogama, ludu glavu i motiv i cilj koji nas je doveo do ovdje. Gdje god da smo stali ljudi su nam izlazili u susret i dali što god nam treba i to je jasna poruka solidarnosti i to nam nikada neće moći uzeti. Ovi ljudi iza mene nisu samo kolege već predstavljaju moju obitelj. Kako nas ne mogu podijeliti, tako ne mogu podijeliti ni Srbiju. Svaki naš korak je korak koji vodi boljoj Srbiji i u bolju budućnost za sve nas! Ne bismo bili ovdje da nije bilo vas i hvala vam puno na tome, zajedno ćemo pobijediti", prenosi nova.rs.

Ključne riječi
Novi pazar zaruke studenti Novi Sad

