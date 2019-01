Nadzorna kamera obiteljske kuće snimila jezivu scenu koja je trajala čak tri sata

Obitelji Dungan iz Salinasa u američkoj saveznoj državi Kaliforniji ostala je u šoku kada su vidjeli snimku nadzorne kamere postavljene na ulazu njihove obiteljske kuće.

Snimka prikazuje muškarca koji stoji pred ulaznim vratima i liže zvono, a to je radio čak tri sata.

Supružnici Dungan u to vrijeme nisu bili kod kuće, no u kući su bila djeca koja su spavala.

Dogodilo se to u pet sati ujutro, a kamera im je signalizirala da je zabilježila kretanja. Kada su pregledali snimke, imali su što vidjeti.

– Pomislila sam, pa što se to događa u prometu u pet ujutro da se kamera aktivirala – rekla je Sylvia Dungan. No, nije imalo nikakve veze s prometom već s muškarcem koji im se prvo pomokrio u vrtu, a potom je došao do zvona.

Policija je muškarca identificirala. Riječ je o 33-godišnjem Robertu Danielu Arroyu za kojim još tragaju. Kada ga uhite, valjda će im objasniti zbog čega je to radio.

