VIDEO Pogledajte reakciju djevojčice koja nije prepoznala oca nakon što se obrijao

Snimka preslatke 14-mjesečne djevojčice Amelie Batiz, iz Australije, osvojila je internet. Na Facebooku ju je objavila majka djevojčice Sofia i ubrzo je snimka postala pravi hit.

Otac djevojčice, 32-godišnji Jeremy, gotovo od punoljetnosti nije sasvim obrijao bradu, no to je odlučio učiniti nedavno. Ni njegova supruga Sofia, 36-godišnja fotografkinja, nije znala da će Jeremy to učiniti. Kada je izlazio iz kupaonice, samo joj je rekao da uzme mobitel i počne snimati. I ona i njihova kći Amelia prvi su ga put vidjele obrijane brade.

[video: 28588 / ]

Djevojčica je ostatak dana izbjegavala oca kojeg nije prepoznavala. Majka Sofia istaknula je i kako je Jeremy radio sve ono što je s Ameliom radio uobičajeno, sve ono što bi je moglo podsjetiti da na to da je on njen otac, no ona je taj dan "bježala" ostalim članovima obitelji dok naposljetku nije shvatila da je to zapravo njen tata, malo drukčijeg izgleda od onog na koji je navikla.

Foto: Facebook Foto: Facebook

>> Pogledajte i galeriju kako su razuzdani Britanci proslavili Novu godinu