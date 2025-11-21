Nada, mir, radost i ljubav – kreće vrijeme došašća

Došašće je vrijeme mira, tišine i pripreme za Božić — trenutak u godini kada se vraćamo osnovnim vrijednostima i tražimo unutarnji mir u užurbanoj svakodnevici. Upravo zato Večernji list svojim čitateljima daruje posebni adventski molitvenik Zornice, namijenjenog jutarnjoj molitvi i kratkoj duhovnoj obnovi tijekom cijelog adventa.

Molitvenik Zornice osmišljen je kao svakodnevni suputnik kroz četiri tjedna došašća. Donosi jednostavne, tople i nadahnjujuće tekstove — biblijske ulomke, molitve i kratka razmatranja — koji pomažu započeti dan smireno i sabrano. Svako jutro nudi mali trenutak tišine u kojem možemo zastati, zahvaliti, pomoliti se i pripremiti se za dolazak Božića.

Sadržaj molitvenika prati simboliku adventskih nedjelja: nadu, mir, radost i ljubav. Tekstovi su pisani tako da budu razumljivi svima — obiteljima, mladima, starijima i svima koji žele unijeti duhovnost u svoj dan. Zornice ne zahtijevaju mnogo vremena, već nude tek nekoliko minuta duhovne inspiracije koje mogu promijeniti ton cijelog jutra.

Posebna vrijednost molitvenika leži u njegovoj jednostavnosti. U vremenu stresa i žurbe, to je mali podsjetnik da izdvojimo trenutak za sebe, za smirenost i za zahvalnost. Došašće nije samo priprema za blagdan, nego put prema unutarnjem miru, obnovi odnosa i prepoznavanju svakodnevnih radosti.