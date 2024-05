FOTO Nad Hvarom snimljena neobična pojava, evo o čemu je riječ

Nad Hvarom je zabilježeno formiranje neobičnog oblačnog sustava. Naime, zbog nestabilne atmosfere na otvorenom moru moguće su i pijavice, a u četvrtak, 30. svibnja, pred večer je nad Hvarom zabilježeno formiranje neobičnog oblačnog sustava, koje je bilo vidljivo i na meteoradaru.

Radi se, kako piše Morski.hr, najvjerojatnije o manje poznatoj vrsti oblaka undulatus asperatus, koje znanstvenici još proučavaju, odnosno njihov utjecaj na klimu. Nisu svrstani u standardnu klasifikaciju oblaka, koja je starija više od pola stoljeća i očito treba promjene.

Podsjetimo, u petak će biti umjereno, prijepodne i pretežno oblačno, povremena kiša ponegdje i obilna, lokalno u obliku jačih pljuskovi s grmljavinom. Moguće je nevrijeme, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Vjetar do umjeren južni i jugoistočni, na Jadranu jako jugo. Najviša temperatura većinom od 20 do 25 stupnjeva Celzijusovih.

Danas je za cijelu Hrvatsku upaljen meteoalarm. Žuto upozorenje na snazi je za veći dio Hrvatske, dok je za gospićku i riječku regiju te Kvarner i Kvarnerić upaljen narančasti meteoalarm. Najavljena je obilna kiša te jako grmljavinsko nevrijeme. Upozorava se i na moguću tuču u unutrašnjosti.

VEZANI ČLANCI:

Sutra pretežno sunčano, no ne i sasvim stabilno. Uz prolazno više oblaka ujutro malo kiše može pasti gdjegod na sjevernom Jadranu, a pokoji popodnevni pljusak najvjerojatniji je na krajnjem jugu zemlje. Ujutro na kopnu mjestimice magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na moru i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 16, na obali i otocima između 14 do 19 °C. Najviša dnevna od 21 do 26 °C. Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a još jučer je izvijestilo o mogućem grmljavinskom nevremenu za danas te su pozvali građane da prate prognoze i upozorenja DHMZ-a kako bi na vrijeme poduzeli potrebne mjere zaštite.

- Sljedećih dana na Jadranu uglavnom manje vjetrovito i valovito, iako i dalje uz prevladavajuće jugo. Pritom u subotu prolazno stabilnije, premda ne i posvuda suho, a prema kraju nedjelje i posebice u ponedjeljak opet česti pljuskovi s grmljavinom, koji zaslužuju nova upozorenja. I diljem kopnenog područja ponedjeljak jako nestabilan, a u manje oblačnu nedjelju pljuskovi i grmljavina uglavnom u gorju te unutrašnjosti Istre i Dalmacije, još rjeđi u pretežno suhu i sunčanu subotu. Pritom vikend danju većinom topliji od petka, mnogima i sparan, ali uz svježija jutra - mjestimice i maglovita prognozirao je za HRT meteorolog Zoran Vakula.

GALERIJA Ovo je 10 najdužih tunela u Hrvatskoj: Znate li koji je na prvom mjestu?