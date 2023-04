Na Veliki petak banke ne provode plaćanja ako je jedan račun u jednoj banci, a drugi u drugoj

Nijedna banka 6. travnja, na Veliki petak, neće provoditi plaćanja kod kojih platitelj ima račun u jednoj, a primatelj plaćanja u drugoj banci. Posrijedi su međubankovna plaćanja u eurima koja se provode u platnom sustavu TARGET Europske središnje banke, u našem slučaju u TARGET-HR dijelu sustava kojim upravlja Hrvatska narodna banka. Postoji nekoliko datuma koji su neradni za ovaj sustav, kojemu smo se priključili nakon ulaska u eurozonu, i među njima je i Veliki petak, iako je radni dan: to su još i 1. siječnja (Nova godina), Uskrsni ponedjeljak, 1. svibnja (Praznik rada), 25. prosinca (Božić) i 26. prosinca (prvi dan po Božiću).

To znači da će se nacionalne i prekogranične transakcije između banaka u svim zemljama eurozone u realnom vremenu moći provoditi tek u utorak, 11. travnja: konkretno, međubankovni nacionalni i prekogranični nalozi u eurima zadani 7. travnja bit će zaprimljeni na izvršenje s valutom sljedećeg radnog dana 11. travnja.

Transakcije koje se neće moći provoditi su plaćanja banaka i njihovih klijenata, plaćanja u svrhu provođenja monetarne politike EU i monetarnih operacija HNB-a, opskrbe banaka gotovim novcem, transakcije povezane sa sudjelovanjem na tržištu kapitala, transakcije konačne namire drugih platnih sustava i druge platne transakcije.

Uredno će se provoditi plaćanja između računa koji se vode u istoj banci, plaćanja karticama i podizanje gotovine na bankomatima. Također, za klijente kojima njihova banka omogućava uslugu instant plaćanja, ona će biti moguća između računa koji se vode u bankama sudionicama platnog sustava EuroNKSInst, koji posluje 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, 365 dana godišnje – znači, nema prekida. To su Addiko Bank, BKS Bank, Hrvatska poštanska banka, Istarska banka Umag, Partner banka, Privredna banka Zagreb i Zagrebačka banka.

U Zabi pojašnjavaju da sustav ovako funkcionira već godinama u eurozoni, a prvi put obuhvaća i nas. Banka će i u petak provoditi unutarbankovna plaćanja, gdje su i račun platitelja i račun primatelja u istoj banci, nacionalna međubankovna instant plaćanja u euru koja se provode kroz zasebni platni sustav (uz uvjet da su i račun platitelja i račun primatelja otvoreni u bankama koje sudjeluju u instant platnoj shemi te plaćanja u drugim valutama, uz uvjete i rokove iz satnice poslovanja banke po transakcijskim računima potrošača, odnosno poslovnih subjekata.

Klijente su o režimu plaćanja obavijestili putem internetskog i mobilnog bankarstva te objavom na svojoj web stranici. Jednako tako, u HPB-u, PBZ-u i Addiko banci provode interne prijenose na svim kanalima uključujući i poslovnice te instant prijenose do 100.0000 eura za potrošače i poslovne subjekte putem mobilnog ili internet bankarstva. U Addiku ističu da će na Veliki petak njihove poslovnice raditi do 12 sati, dok će na Veliku subotu biti zatvorene. Erste banka provodit će plaćanja između računa unutar banke u Hrvatskoj, no oni nisu u instant sustavu.

