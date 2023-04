Sve više poduzetnika uvodi kartično plaćanje, no i dalje su problem visoke naknade

Frizerski saloni, pekarnice, kiosci, kafići, kemijske čistionice, sve vrste obrta i ugostiteljskih objekata pod pritiskom klijenata sve masovnije uvode mogućnost kartičarskog plaćanja, posebno nakon prelaska na euro i izbjegavanja preračunavanja sitniša u kovanicama nove valute na koju se građani još nisu navikli. No koliko se njima to isplati i koliko ih instalacija POS uređaja i provizije na kartične transakcije koštaju?

Banke nerado otkrivaju te podatke, ističu da su poslovna tajna i individualno se ugovaraju sa svakim prodajnim mjestom, a ista poslovna tajna na šutnju obvezuje i ta prodajna mjesta. No koliko saznajemo od onih koji su spremni govoriti bez javnog otkrivanja identiteta, na kartične transakcije naplaćuju se naknade od 0,7 do 1,5 posto po transakciji na prodajnim mjestima s nešto većim prometom, oko dva posto na onima s manjim prometom. Usto, banke koje izdaju kartice naplaćuju i fiksne naknade od oko 20 do 30 eura mjesečno za obrte s prometom do 700 eura mjesečno.

Visinu naknade potvrđuju i u udruzi Glas poduzetnika u kojoj kažu da njihovi članovi, od kojih je više od 15 tisuća poduzetnika i obrtnika, sklapaju ugovore za postavljanje EFT POS uređaja s raznim bankama koje posluju u Hrvatskoj, a koje za jednokratna plaćanja određuju visinu naknade koja obično iznosi oko dva posto, dok se kod obročnog plaćanja naknada formira ovisno o broju rata. Mjesečno se naplaćuju naknade koje se formiraju ovisno o prometu i vrsti EFT POS aparata (fiksni ili mobilni uređaj) koje poduzetnici dogovaraju ovisno o svojim potrebama, kao i vrsti klijenata i usluga za koje koriste bezgotovinsko plaćanje. Kažu da POS uređaje uglavnom koriste uslužne djelatnosti poput frizera, kozmetičara, restorana, pekara, trgovina raznih namjena i kafića.

– Prema našim saznanjima, banke ne uvjetuju minimalni iznos prometa za ugovaranje usluge i ne naplaćuju posebnu naknadu za nedovoljno korištenje POS-a. Kako bi našim članovima olakšali poslovanje s POS uređajima, udruga Glas poduzetnika je u pregovorima s jednom bankom koja će omogućiti bolje uvjete korištenja POS uređaja u poslovanju – najavljuje Branka Prišlić, glavna tajnica Udruge Glas poduzetnika.

U međuvremenu, poduzetnici se i sami snalaze pokušavajući smanjiti troškove te ponekad zaobilaze banke i ugovaraju prihvat kartica izravno s platnim servisima.

– Nama se telefonski i mailom javio Six Payment Services (danas se zovu Worldline, op. a.) i ponudili su uslugu povoljniju nego banke, a istodobno jednostavniji način knjiženja za naše knjigovodstvo. Usto, vrijeme obrade im je jedan dan, što je kraće nego kod banaka, kod njih je to dva do tri dana. Nije da će netko propasti za dan ili dva, ali isto vam je draže da vam novac ranije sjedne na račun – otkrio nam je voditelj poslovanja u jednoj tvrtki na jugu Hrvatske koji pojašnjava i dodatne razloge zašto mali poduzetnici nisu skloni uvođenju kartičnog plaćanja koje je za njih samo trošak.

– Na prodajnim mjestima kao što su kiosci ili pekarnice, na kojima POS uređaj nije integriran u program poduzeća, iznos za plaćanje se ukucava ručno i jako su česte greške. A svako storniranje naplaćuje se posebno, ako se stornira naknadno, recimo nakon dva dana. Ako je stornirano odmah, dok iznos još nije skinut s računa, nema troška. Oni to tretiraju kao povrat sredstava i posebno naplaćuju naknadu prodajnom mjestu za to i onda ponovo za ispravnu transakciju – pojašnjava nam poduzetnik.

Kaže i da su skuplje naknade za plaćanje Dinersom i American Express karticama, a jeftinije MasterCardom i Visom. Najjeftinije naknade ima Maestro. Zbog visokih naknada za male promete poduzetnici su dosad izbjegavali kartično plaćanje gdje god su mogli.

– Ali nakon pola godine, godinu, kad vide promet, i banke su spremne pregovarati – kaže poduzetnik.

U Zagrebačkoj banci kažu da im je najbitniji kriterij određivanja iznosa naknade procjena godišnjeg volumena prihvata kartica. Napominju da su se uključili u inicijativu Digitalna Hrvatska u suradnji s Visom u okviru koje omogućavaju svim klijentima koji u posljednjih 12 mjeseci nisu prihvaćali kartična plaćanja besplatni POS terminal prvih šest mjeseci od ugovaranja, besplatnu instalaciju, help desk dostupan od 0 do 24 sata te ugovaranje POS i/ili internet kanala prihvata bez otvaranja poslovnog računa u banci. Bilježe povećani interes poslovnih subjekata za prihvat kartica u svim djelatnostima, a posebno ugostiteljskoj, pred početak turističke sezone. Erste Card isto govori o pojačanom interesu, ne samo u segmentu ugostiteljstva te frizerskih i kozmetičkih salona, kao što je to bio slučaj početkom ove godine, već i u ostalim djelatnostima. Broj novougovorenih tvrtki u prva dva mjeseca 2023. porastao im je za 40 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, broj instaliranih EFTPOS uređaja 33 posto, dok je broj kartičnih transakcija u siječnju i veljači 2023. porastao za 20 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Erste Card Club naplaćuje naknadu za prihvat kartica, dok najam i instalaciju POS uređaja ne naplaćuju, kao ni nedovoljno korištenje POS-a, no ako se procijeni da se nakon proteka određenog vremenskog razdoblja POS uređaj ne koristi ili se koristi vrlo malo, mogu ga povući iz upotrebe. Visina naknade za prihvat kartica koju ugovaraju ovisi o vrsti i brendu kartica, vrsti proizvoda koje će se prihvaćati na prodajnim mjestima te ostalim poslovnim pokazateljima. Osim klasičnih EFT POS terminala, odnedavno imaju i aplikaciju SoftPOS za prihvat beskontaktnog kartičnog plaćanja, za čije je korištenje trgovcima i malim poduzetnicima potreban samo Android telefon ili tablet. OTP banka ima dvoznamenkasti rast usluge prihvata kartičnog plaćanja na fizičkim i internetskim prodajnim mjestima, a trend se dodatno ubrzao uvođenjem eura. Kod novougovorenih klijenata u ovoj godini prevladavaju im restorani i barovi, ugostitelji, mini marketi te dentalne i medicinske usluge. OTP banka svojim trgovcima naplaćuje naknadu po transakciji, a banka snosi troškove instalacije i održavanja POS terminala tijekom ugovornog odnosa. Naknade ovise i o cjelovitom poslovnom odnosu klijenta s bankom, vrsti djelatnosti te realiziranim ili očekivani volumenima i strukturi kartičnih transakcija (potrošačka, poslovna) te zemlji izdavatelja kartice. I oni su u Visinu programu, kao i Zaba. I PBZ bilježi porast novih zahtjeva za instalacijom POS uređaja, uglavnom malih i mikro poduzetnika. S partnerom Nexi Croatia, i oni su odnedavno uveli SoftPOS aplikaciju koja omogućava plaćanje karticama putem Android mobilnog telefona ili tableta.

