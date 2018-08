Na udaru direktori na minimalcu i iznajmljivači

Pametno: Država ne smije propisivati plaću

Navikli smo od ove Vlade na svakakve nebuloze, ali novi prijedlog izmjena Zakona o doprinosima rijetko je viđen pokušaj upropaštavanja i onako upropaštene ekonomije u Hrvatskoj, reagirali su iz stranke Pametno. Na stranu sada takozvana rasterećenja rada koja su dio ovog prijedloga, jer su tako niska da njihov učinak na plaće neće biti nikakav, Pametno kaže da jedan prijedlog izmjene zaslužuje posebnu pozornost.

– U maniri najgorih socijalističkih zakonodavaca, bez imalo osjećaja za male poduzetnike koji u razvijenim zemljama čine okosnicu privrede, Vlada povećava koeficijent obračuna plaća s 0,65 na 1,1. Neupućenome to ništa ne znači, no u stvarnom životu to znači da vlasnik i najmanje tvrtke, malog j.d.o.o.-a sa samo jednim zaposlenim, mora(!) sebi isplatiti minimalnu bruto plaću od više od 11.000 kn.

Ako to sebi ne osigura, svaki mjesec bit će na udaru inspekcija jer je u prekršaju. Znači, mučite se, radite, naplaćujete, sve ono što je nepoznato većini u državnom aparatu, i ne uspijete jedan mjesec sebi osigurati toliki iznos za plaću, vi ste u ozbiljnom prekršaju – kaže Ante Renić, član predsjedništva stranke Pametno uvjeren da država ne smije propisivati poduzetniku koliku će sebi plaću isplatiti.