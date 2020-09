Na sud stigla najočekivanija optužnica hrvatskog pravosuđa

Na zagrebački Županijski sud stigla je najočekivanija optužnica hrvatskog pravosuđa, ona u slučaju Agrokor. Riječ je slučaju u kojem su optuženi Ivica Todorić, te još 14 osoba među kojima su i njegovi sinovi.

Osim Todorića još su optuženi Damir Kuštrak, Hrvoje Balent, Ivica Crnjac,Mislav Galić, Tomislav Lučić, Piruška Canjuga, Ljerka Puljić, Ivica Sertić, Alojzije Pandžić, Marijan Alagušić, te dva revizora kuće Baker Tilly - Olivio Discordia i Sanja Hrstić.Tereti ih se za štetu od 1,1 milijardu kuna.

Istraga u tom slučaju pokrenuta je u studenom 2017., a okončana je u 17. srpnja ove godine, nakon što su probijeni svi zakonom predviđeni rokovi za njezino podizanje, na što su obrane optuženika učestalo upozoravale. Nakon toga tužiteljstvo je tražilo još dodatnih mjesec dana za pisanje optužnice koje su kako se neslužbeno doznaje obrazložene na oko 500 stranica.

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu o podizanju optužnice se još nije oglasio priopćenjem pa je teško reći za što se Todorić i ostali terete, odnosno jesu li tijekom istrage otpale neke optužbe. Kada je u studenom 2017. pokrenuta istraga sumnjičili su se za zloporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, povredu obveza viđenja poslovnih knjiga, krivotvorenje službene isprave....

Priopćenje objavljujemo u cijelosti:

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu nakon provedene istrage podiglo je 14. rujna 2020. pred Županijskim sudom u Zagrebu optužnicu protiv petnaestero hrvatskih državljana (1951., 1970., 1954., 1956., 1965., 1977., 1978., 1972., 1972., 1984., 1956., 1953., 1963., 1958. i 1952.) zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona; kaznenih djela pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavak 1. i 2. u svezi članka 38. KZ-a; kaznenih djela krivotvorenje službene ili poslovne isprave iz članka 279. stavku 1. i 2. KZ-a i kaznenog djela poticanja na krivotvorenje službene ili poslovne isprave iz članka 279. stavka 1. i 2. u svezi članka 37. KZ-a.

Ukupno je prvookrivljeniku pribavljena protupravna imovinska korist u iznosu od 923.608.584,00 kuna i nizozemskom trgovačkom društvu u iznosu 320.720.000,00 kuna, a trgovačko društva A. d.d. oštećeno ukupno iznosu od 1.244.328.584,00 kuna. (15. 9. 2020.)

1.

Okrivljenicima, od prvog do četrnaestog, se stavlja na teret protupravno postupanje u razdoblju od 2006. do kraja ožujka 2017. godine, na načine da su; i to prvookrivljenik kao predsjednik uprave trgovačkog društva A. d.d. i vlasnik dionica izdavatelja A. d.d. osobno i putem jednog nizozemskog trgovačkog društva, u dogovoru s članovima uprave i predsjednikom i članovima nadzornog odbora trgovačkog društva A. d.d. te okrivljenim direktorima Sektora zaduženih za računovodstvo i financije i financijsku kontrolu i okrivljenim ovlaštenim revizorima; u cilju pribavljanja protupravne imovinske koristi za prvookrivljenika i nizozemsko trgovačko društvo, u pojedinačnim godišnjim financijskim izvješćima trgovačkog društva A. d.d. lažno prikazivali financijski rezultat i položaj tog trgovačkog društva boljim od stvarnog i neosnovano isplaćivali dividendu na štetu trgovačkog društva A. d.d. Time su prvookrivljeniku pribavili znatnu nepripadnu materijalnu dobit u iznosu od 306.488.000,00 kuna, a nizozemskom trgovačkom društvu u iznosu od 320.720.000,00 kuna, oštetivši time trgovačko društvo A. d.d. u ukupnom iznosu od 627.208.000,00 kuna.

Okrivljenici se terete da su iako svjesni da su pojedinačna godišnja financijska izvješća trgovačkog društva A. d.d. kao velikog poduzetnika sastavljena i prezentirana protivno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i ne odražavaju istinito financijske rezultate poslovanja i položaj, javno objavili i koristili u poslovanju, obmanjujući tako opću i gospodarsku javnost.

Tako su u inkriminiranom razdoblju u pojedinačnim godišnjim financijskim izvješćima trgovačkog društva A. d.d. za 2006-2015. lažno prikazivali poslovne rezultate i značajnu akumuliranu dobit iz koje je neosnovano isplaćivana dividenda. Osim toga, terete se da su istovremeno poduzimanim, raznim radnjama prikrivali potraživanja trgovačkog društva A. d.d. prema prvookrivljeniku, zatim dugovanja tog trgovačkog društva prema bankama i drugim trgovačkim društvima, kao i istovremeno lažno prikazivali iznos novčanih ekvivalenata, tih ključnih pokazatelja financijskog položaja društva.

U svakom od navedenih elemenata financijskog izvještavanja, nesrazmjer između objavljenog u godišnjim financijskim izvješćima A. d.d. za 2006-2015. i stvarnog stanja, mjerljiv je u milijardama kuna.

Konkretno, od 2006. nadalje lažno su prikazivali poslovne rezultate i značajnu akumuliranu dobit iz koje je bez stvarnog temelja isplaćivana dividenda.

Umjesto u pojedinačnim godišnjim financijskim izvješćima trgovačkog društva A. d.d. iskazanih značajnih iznosa zadržane dobiti, morali su iskazati kontinuirane, kumulirane gubitke i to najmanje: u 2006. -438.716.000,00 kuna, 2007. - 474.664.000,00 kuna, 2008. - 900.875.000,00 kuna, 2009. - 1.219.133.000 kuna, 2010. - 1.719.655.000 kuna, 2011. - 2.338.570.000,00 kuna, 2012. - 3.527.250.000,00 kuna, 2013. - 4.443.236.000,00 kuna, 2014. - 4.823.153.000,00 kuna i 2015. - 5.579.836.000,00 kuna.

Nadalje, terete se da su od 2010. na više istovremeno poduzimanih načina prikrivali obveze tog trgovačkog društva prema bankama i drugim trgovačkim društvima, kao i potraživanja tog trgovačkog društva prema prvookrivljenom predsjedniku uprave.

To su činili na način da je po istom obrascu od 2011. do 2016. neposredno prije izrade završne bilance i objave financijskog izvješća za prethodnu godinu vršen prijenos troškova redovnog poslovanja A d.d. s konta troškova na prijelazna konta imovine – konto ostalih potraživanja prema prvookrivljeniku. Istovremeno, bez osnove vršen je na ista konta i prijenos obveza A d.d. odnosno kreditne obveze prema bankama, kao i obveza prema drugim trgovačkim društvima. Tim je obrascem iz godine u godinu bez osnove izvršen računovodstveni prijeboj imovine i obveza, čime su bez osnove uvećani rezultati u računu dobiti i gubitka tog trgovačkog društva, a pored navedenog u bilanci su prikrivani i stvarni dugovi trgovačkog društva A. d.d. prema bankama i drugim trgovačkim društvima, kao i potraživanja prema prvookrivljeniku.

Na opisani način troškovi koji nisu bili uključeni u dobit ili gubitak do 31. prosinca 2015. godine kumulativno su iznosili 2.149.140.722,00 kuna. Kapitaliziranjem troškova precijenjen je račun dobiti i gubitka za tekuću godinu i to za 2010. iznos od 120.500.000 kuna; za 2011. iznos od 366.143.354 kuna; za 2012. iznos od 517.758.539 kuna, za 2013. iznos od 307.581.473 kuna, za 2014. iznos od 494.193.535 kuna, za 2015. iznos od 342.963.821 kuna.

Ujedno, uslijed neosnovanog prijeboja nisu prikazani privatni troškovi prvookrivljenika koje je platilo to trgovačko društvo kumulirano od 2011. do 2014. godine u iznosu od najmanje 55.660.047,00 kuna.

Nadalje, uslijed neosnovanog prijeboja u bilanci nisu prikazane obveze društva A d.d. prema bankama i drugim pravim osobama i to za 2011. godinu 1.231.848.219,00 kuna, za 2012. godinu 804.061.692,00 kuna, za 2013. godinu 935.099.823,00 kuna, za 2014. godinu 1.398.126.786,00 kuna, za 2015. godinu 2.952.505.923,00 kuna,

Također, od sredine prosinca 2016. do kraja ožujka 2017. godine kako bi prikrili navedenu knjigovodstvenu manipulaciju i lažiranje bilance potpisali su Sporazum o snošenju mogućih negativnih efekata projekta IPO A. d.d. i to prvookrivljenik, kao imatelj dionica trgovačkog društva A. d.d., a ispred trgovačkog društva A. d.d. drugookrivljenik i petookrivljenica, s datumom 3. siječnja 2011. Tim sporazumom prvookrivljenik preuzima obvezu nadoknaditi troškove i obveze trgovačkog društva A. d.d. nastale u postupku pokrenute inicijalne ponude dionica trgovačkog društva A. d.d., koje obveze se oslobađa ukoliko projekt ne bude realiziran. Istovremeno, potpisali su Sporazum o raskidu s datumom 14. prosinca 2016. i to prvookrivljenik kao imatelj dionica trgovačkog društva A. d.d., a ispred trgovačkog društva A. d.d. sedmookrivljenik i devetookrivljenik, kojim utvrđuju da do realizacije projekta inicijalne ponude dionica nije došlo, niti će ikada doći i oslobađaju prvookrivljenika obveze naknade nastalih troškova i obveza, te nalažu da stručne službe trgovačkog društva A. d.d. provedu u poslovnim knjigama posljedice raskida Sporazuma.

Nadalje, u pogledu prikrivanja dugovanja terete se i da nisu prikazali i dodatne obveze trgovačkog društva A d.d. prema bankama prikrivene na druge načine i to prema bankama u 2011. godini dodatnih 1.125.194.000,00 kuna, u 2012. godini dodatnih 84.295.000,00 kuna. Zatim od 2012. do 2015. godine nisu prikazali obveze tog trgovačkog društva prema trgovačkom društvu A.g. d.d. i to u 2012. godini 565.922.000,00 kuna, u 2013. godini 763.764.000,00 kuna te u 2014. i 2015. godini 1.289.073.000,00 kuna, radi čega su za navedene iznose rezerve trgovačkog društva A. d.d. bile precijenjene, a stanje obveza podcijenjeno. Također, obveze za izdane mjenice iskazali kao da se odnose na obveze prema dobavljačima za isporučenu robu i pružene usluge za koje su mjenice izdane, iako se isto odnosilo na na obveze s osnove kreditiranja koje su trebale biti iskazane kao primljeni krediti i zajmovi i to za 2013. godinu 1.100.798.000,00 kuna, za 2014. godinu 480.000.000,00 kuna, za 2015. godinu 553.750.000,00 kuna.

Također, okrivljenici se terete da od 2010. nadalje lažirali podatke i u izvještaju o novčanom tijeku. U stanje novčanih ekvivalenata kojima trgovačko društvo A. d.d. raspolaže neosnovano su iskazali iznose potraživanja trgovačkog društva A. prema prvookrivljeniku i pravnim osobama i u godišnjim financijskim izvješćima prikazivali kao da se radi o kratkoročnim depozitima kod banaka s ugovorenim dospijećem do tri mjeseca, i to za 2010. godinu 403.212.825,00 kuna, za 2011. godinu 523.612.002,00 kuna, 2012. godinu 545.232.000,00 kuna, 2013. godinu 901.890.000,00 kuna, 2014. godinu 1.643.724.000,00 kuna i 2015. godinu 1.641.290.000,00 kuna. Na taj su način obmanuli korisnike godišnjeg financijskih izvješća tog trgovačkog društva u pogledu likvidnosti i solventnosti.

2.

Prvookrivljenika kao predsjednika uprave, drugookrivljenika kao člana uprave do veljače 2015. godine, a nakon toga kao člana nadzornog odbora, trećeokrivljenicu kao članicu uprave do veljače 2015. godine, a nakon toga kao članicu nadzornog odbora, četvrtookrivljenika kao člana uprave do veljače 2015. godine, a nakon toga kao člana nadzornog odbora, petookrivljenicu kao članicu uprave, sedmookrivljenika, osmookrivljenika i devetookrivljenika kao članove uprave, desetookrivljenika kao predsjednika nadzornog odbora, tereti se da su od ožujka 2013. pa do 30. ožujka 2017. u Zagrebu, postupali zajedno i dogovorno u cilju pribavljanja protupravne imovinske koristi prvookrivljeniku na štetu trgovačkog društva A. DD

Tereti ih se da su omogućili prvookrivljeniku da bez ulaganja vlastitih sredstava na štetu financijskih sredstava trgovačkog društva A. d.d. kupi 12.811 povlaštenih dionica tog trgovačkog društva od EBRD-a, za iznos od 100.000.000,00 eura. Ovaj novčani iznos je za prvookrivljenika pribavljen zaduživanjem trgovačkog društva A. d.d. kao i kreditnim aranžmanima putem poslovnih partnera, a povrat tih će kredita stvarno snositi trgovačko društvo A. d.d. Okrivljenike se tereti da su tako postupali svjesni da navedena novčana sredstva prvookrivljenik trgovačkom društvu A.d.d. neće vratiti. Tereti ih se da su nakon transakcije sukladno dogovoru poduzimali radnje radi prikrivanja novčanih doznaka i svrhe doznaka kao i radi prividnog prikazivanja urednog poslovanja i zakonitosti transakcije, sve do 30. ožujka 2017 i konačnog neosnovano isknjižavanja ostatka tog duga u iznosu od 383.162.990,00 sa prvookrivljenika, na koji se način prvookrivljenik nepripadno okoristio u iznosu od najmanje 383.162.990,00 kuna, na štetu trgovačkog društva A. DD

3.

U razdoblju od 31. siječnja 2012. pa do 3. siječnja 2013. u Zagrebu, prvookrivljenik kao predsjednik uprave trgovačkog društva A. d.d., nakon što je bez odluke nadzornog odbora, osigurao uplatu novca sa računa trgovačkog društva A. d.d. u iznosu od 122.800.000,00 kuna na svoj račun, a taj je novac za njega pribavljen zaduživanjem trgovačkog društva A. d.d. Prvookrivljenika se tereti da je tim novcem podmirio osobnu kreditnu obvezu prema H. A-A banci, a koja je nastala temeljem kupnje nekretnine u Zagrebu od trgovačkog društva A. d.d. Tereti ga se da je sve te radnje poduzimao zajedno i prema dogovoru s drugookrivljenikom i trećeokrivljenicom, kao članovima uprave navedenog trgovačkog društva.

U cilju pribavljanja protupravne imovinske koristi prvookrivljeniku i kako bi stvorili knjigovodstvenu osnovu za zatvaranje njegovih obveza prema trgovačkom društvu A. d.d., prvookrivljenika se tereti da je kao prodavatelj 15. prosinca 2012., s jednim trgovačkim društvom (dalje: I. d.o.o.) kao kupcem, zaključio Predugovor o prodaji i prijenosu 9.695 redovnih dionica trgovačkog društva A. d.d. za okvirnu cijenu od 360.000.000,00 kuna. Potom je 27. prosinca 2012. Prvookrivljenik ispred trgovačkog društva A. d.d. kao kupca, s prije navedenim trgovačkim društvom kao prodavateljem, zaključio Ugovor o prodaji i prijenosu 1.207.760 redovnih dionica trgovačkog društva K. d.d. za cijenu od 175.125.200,00 kuna, kao i Predugovor o prodaji i prijenosu 1.364.440 dionica trgovačkog društva K. d.d., za cijenu od 197.843.800,00 kuna. Ovom Predugovoru nije slijedilo zaključenje glavnog ugovora niti posebnog ugovora o prijenosu dionica na trgovačko društvo A. d.d., čime stvarno po Predugovoru nije nastala novčana obveza trgovačkog društva A. d.d. prema I. d.o.o.

Nakon toga su 31. prosinca 2012. sukladno dogovoru sa prvookrivljenikom, drugookrivljenik i trećeokrivljenica bez ovlasti nadzornog odbora ispred trgovačkog društva A. d.d., kao cesusa, s prvookrivljenikom kao cesionarom te trgovačkim društvom I. d.o.o. kao cedentom zaključili Ugovor o cesiji. Tim ugovorom utvrđeno je da su navedeni Predugovor i Ugovor potpisani, kao i što su utvrdili obvezu trgovačkog društva A. d.d. kao cesusa, da umjesto trgovačkom društvu I. d.o.o., kao cedentu, uplatu financijskog iznosa od 360.000.000,00 kuna izvrši prvookrivljeniku kao cesionaru.

Okrivljenike se tereti da su bili svjesni da trgovačko društvo A. d.d. prema trgovačkom društvu I. d.o.o. s osnova danih zajmova na dan 31. prosinca 2012. potražuje iznos od 128.803.207,96 kuna, a prema prvookrivljeniku po osnovi ostalih potraživanja iznos od 232.524.000,00 kuna te iznos od 4.676.000,00 kuna za kamatu po danim zajmovima kao i iznos od 122.800.000,00 kuna s osnova novčane doznake od 31. siječnja 2012., ukupno iznos od 360.000.000,00 kuna.

Tereti ih se također da su bili svjesni da cesija nije utemeljena na stvarno realiziranim poslovima, već da je svrha iste stvaranje knjigovodstvene osnove za isknjiženje obveze prvookrivljenika prema trgovačkom društvu A. d.d. i pribavljanja mu nepripadne materijalne dobiti neosnovanim isknjižavanjem njegovih obveza prema društvu u iznosu od 4.676.000,00 kuna za kamatu po danim zajmovima kao i iznos od 122.800.000,00 kuna s osnova novčane doznake od 31. siječnja 2012. Na taj je način prvookrivljeniku pribavljena nepripadna materijalna dobit u iznosu od najmanje 127.476.000,00 kuna, a trgovačko društvo A. d.d. oštećeno za taj iznos.

4.

Prvookrivljenika se tereti da je od 16. srpnja 2009. do 14. prosinca 2016., u Zagrebu i Zugu (Švicarska Konfederacija) kao predsjednik uprave trgovačkog društva A. d.d., te ujedno kao predsjednik upravnog vijeća A. AG Zug u vlasništvu trgovačkog društva A. d.d., postupao protupravno u nakani pribavljanja znatne nepripadne materijalne dobiti na štetu trgovačkog društva A. d.d. Tereti ga se da je nalagao plaćanje troškova uređenja nekretnine u Zagrebu, troškova kupovine odjeće, modnih dodataka, oružja, ljetovanja, zimovanja, safari putovanja te prepariranja životinja i drugih troškova koji ne predstavljaju troškove poslovanja trgovačkog društva A. d.d. i ovisnih društava u ukupnom iznosu od 7.777.365,00 švicarskih franaka (protuvrijednost 53.889.362,00 kuna). Tereti ga se i da je nalagao podizanje gotovine s računa trgovačkog društva A. AG Zug na ime dividende koju je trebalo isplatiti trgovačkom društvu A. d.d., a tu je gotovinu potom preuzimao i s novcem raspolagao, u vlastitu korist u ukupnom iznosu od 7.442.238,26 eura i 32.880,00 švicarskih franaka (protuvrijednost 55.592.232,00 kuna). Na opisani način je trgovačko društvo A. d.d. oštećeno za ukupan iznos od 109.481.594,00 kuna, a za koji iznos se okoristio prvookrivljenik.

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu je, na temelju čl. 98. st. 5. Zakona o kaznenom postupku, u optužnici predložilo u odnosu na prvookrivljenika, uz jamstvo u gotovom novcu u iznosu od 7.500.000,00 kuna, produljenje mjera opreza zabrane napuštanja boravišta u Zagrebu, na način da je za vrijeme trajanja ove mjere opreza dužan boraviti na adresi boravišta, a bez posebnog odobrenja ne smije napustiti područje grada Zagreba te privremeno oduzimanje putovnice Republike Hrvatske, do pravomoćnosti odnosno izvršnosti presude (članak 98. stavak 1. i 2. točke 1. i 7. Zakona o kaznenom postupku).

*****

U ovom kaznenom predmetu istraga je trajala više od dvije godine i pol godine zbog izuzetne složenosti materije, obimne dokumentacije i potrebe provođenja brojnih dokaznih radnji koje su uključivale i međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju. Zbog nedostupnosti prvookrivljenika, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu izdalo je europski uhidbeni nalog na temelju kojeg je prvookrivljenik nakon višemjesečnog postupka pred pravosudnim tijelima u Velikoj Britaniji u studenom 2018. godine izručen Republici Hrvatskoj.

Iznimnu složenost ovog predmeta potvrđuje činjenica da spis predmeta sadrži 82.847 stranica.

Tijekom istrage prikupljena su brojna financijska izvješća, poslovne knjige, elektronička pošta i ostala dokumentacija trgovačkog društva A. d.d., njegovih ovisnih društava, dioničara, poslovnih partnera, banaka, revizora, Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i drugih osoba.

S obzirom da u Republici Hrvatskoj do sada nije vođen niti jedan približno složen predmet gospodarskog kriminaliteta i da su neke domaće revizorske tvrtke odbile prihvatiti vještačenje jer prema njihovim izjavama nemaju potrebne kapacitete dok su neke bile u potencijalnom sukobu interesa, stoga je vještačenje povjereno međunarodno priznatoj revizorskoj kući KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Poland.

Tijekom istrage proveden je veliki broj dokaznih radnji: ispitana su 84 svjedoka, provedena su financijsko-knjigovodstveno i revizorsko vještačenja te grafološka, informatičko-telekomunikacijska vještačenja, prikupljana dodatna poslovna dokumentacija putem međunarodne pravne pomoći. Također su provedene dokazne radnja pretrage pokretnih stvari oduzetih od okrivljenika i pretrage elektroničke pošte zaposlenika trgovačkog društva A. d.d. izuzete sa servera.

U ovako složenoj istrazi, očekivano, nastaju i visoki troškovi tako da su troškovi vještačenja i prevođenja pribavljene poslovne dokumentacije iznosili su ukupno 11.449.304,40 kuna o čemu su Ministarstvo financija Republike Hrvatske i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske redovito izvještavani.

Po prijedlogu Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu određena je privremena mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom u odnosu na prvookrivljenika i to u odnosu na nekretnine, poslovne udjele i bankarske račune u njegovom vlasništvu. Nakon što je oštećeno trgovačko društvo A.d.d. podnijelo imovinsko-pravni zahtjev određena je mjera osiguranja u iznosu od oko 1,6 milijardi kuna protiv prvookrivljenika, drugookrivljenika, trećeokrivljenice, četvrtookrivljenika i dvanaestookrivljenika, a ta mjera i nadalje egzistira.

Na temelju čl. 98. st. 5. Zakona o kaznenom postupku, u optužnici je predloženo u odnosu na prvookrivljenika, uz jamstvo u gotovom novcu u iznosu od 7.500.000,00 kuna, produljenje mjera opreza zabrane napuštanja boravišta u Zagrebu, na način da je za vrijeme trajanja ove mjere opreza dužan boraviti na adresi boravišta i bez posebnog odobrenja ne smije napustiti područje grada Zagreba te privremeno oduzimanje putovnice Republike Hrvatske, do pravomoćnosti odnosno izvršnosti presude (članak 98. stavak 1. i 2. točke 1. i 7. Zakona o kaznenom postupku).

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu suzdržat će se od davanja izjava i intervjua, odgovaranja na moguće komentare okrivljenika i branitelja, s obzirom da optužnica nije potvrđena. Sve navedeno u optužnici, bit će predmet razmatranja nadležnog sudskog vijeća.

Ovo opširnije priopćenje objavljuje se radi točnog informiranja javnosti i predstavnika sredstava javnog priopćavanja koji su s velikim interesom pratili rad na ovom predmetu.