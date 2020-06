Suđenje bi trebalo biti nastavljeno danas: Na istragu afere Agrokor potrošeno 12,8 milijuna kn

Gotovo četiri mjeseca prošlo je otkako je Ivica Todorić, bivši vlasnik Agrokora i nekada jedan od najmoćnijih ljudi u državi, sjeo na optuženičku klupu zagrebačkog Županijskog suda. Tamo mu je početkom ožujka počelo suđenje zbog optužbi da je Agrokor oštetio za 1,2 milijuna eura, a to bi suđenje trebalo biti nastavljeno danas.

Fiktivne usluge

Riječ je o postupku u kojem su osim njega optuženi i Ante Huljev, Piruška Canjuga te švicarska državljanka Nicole de Rossi. Prema optužnici, terete se da su iz Agrokora izvukli 1,2 milijuna eura, odnosno da je taj novac završio na računu švicarske tvrtke Sigman Invest AG. Konkretnije, Agrokor je Švicarcima izdao račun za savjetodavne usluge, no tužiteljstvo tvrdi da te usluge nisu obavljene. Todorić niječe krivnju, kao i njegovi suoptuženici, a posljednja rasprava koja se održala početkom ožujka odgođena je jer je Todorić ostao bez odvjetnika. Malo prije te rasprave punomoć su mu otkazali dotadašnji odvjetnici Jadranka Sloković i Čedo Prodanović. Stoga mu je sud, iako se Todorić protiv toga zdušno bunio, odredio odvjetnike po službenoj dužnosti. Riječ je o odvjetnicima Ljiljani Planinić i Željku Žganjeru, s tim da bi ga ovaj potonji trebao zastupati u velikoj aferi Agrokor, koja je zapela u bespućima hrvatskog pravosuđa. Naime, istraga protiv Todorića i još 14 osoba koje se sumnjiče da su Agrokor oštetili za 1,2 milijarde kuna, pokrenuta je u listopadu 2017.

VIDEO Ivica Todorić - od uhićenja do izručenja

Probijeni rokovi

No iako su odavno probijeni svi zakonski rokovi za okončanje istrage, koja je, s obzirom na to riječ o kompliciranom slučaju mogla trajati oko godinu i pol dana, ona još nije okončana. Na sve upite u vezi s time kada će istraga u aferi Agrokor biti okončana, iz ŽDO-a Zagreb, koji vodi istragu, može se doznati jedino da je "istraga u tijeku te da će o okončanju istrage i državno-odvjetničkoj odluci javnost biti pravovremeno obaviještena".

Neslužbeno se čuje da je zapelo na financijsko-knjigovodstvenom vještačenju koje je provela poljska tvrtka KPMG, jer u Hrvatskoj nije bilo vještaka koji su bili dovoljno educirani za izradu financijskog nalaza. Nakon što je nalaz financijsko-knjigovodstvenog vještačenja, napisan na 400 stranica, dostavljen obranama, one su imale niz primjedbi i pitanja, pa je u tijeku nadopuna vještačenja. U međuvremenu, tijekom gotovo dvije i pol godine istrage, tužiteljstvo je na aferu Agrokor do sada potrošilo 12.898.544 kune od 12,9 milijuna kuna koliko im je do sada doznačeno. Najskuplje je bilo vještačenje, koje su platili 10,8 milijuna kuna. Dodatnih 1,2 milijuna kuna potrošeno je na savjetodavne usluge i stručnu pomoć tijekom dosadašnje istrage, dok su ih usluge savjetovanja, stručne pomoći i prijevoda stajale 676.625 kuna.