Na sjednici se čuli povišeni tonovi: Novi Statut SDP-a posvađao vodstvo stranke

Novi Statut SDP-a koji je izradila radna skupina koju je imenovao lider Siniša Hajdaš Dončić posvađalo je članove vodstva te stranke. Naime, prijedlog iliti radna verzija izrađenog dokumenta jednom dijelu vodstva nikako "nije sjela" pa su se na sjednici čak mogli čuti i povišeni tonovi, ali i komentari kako je dokument "nepopravljiv". Hajdaš Dončić zbog nastale je situacije koja je na trenutke, čuje, se bila i vrlo neugodna, odlučio odgoditi slanje Statuta u javnu raspravu među članstvom za tjedan dana. U tom periodu svi članovi vodstva mogu radnoj skupini poslati pisanim putem svoje prijedloge za poboljšanje Statuta koji će potom radna skupina raspraviti, a vodstvo o svemu donijeti i odluku.

Međutim, obzirom da "nepomirljive razlike" u stajalištima među članovima Predsjedništva oko toga što bi u novom Statutu moralo stajati, a što ne, kako stvari stoje, nastali problem očito će se morati riješiti preglasavanjem. A upućeni tvrde da u tom slučaju Statut sigurno prolazi kao i sve promjene koje Hajdaš Dončić u tom istom dokumentu očito želi. Najviše kritika moglo se čuti na činjenicu da se u Statutu ne spominje zip model po kojemu SDP već godinama slaže liste za Sabor, ali i bira stranačko vodstvo i zahvaljujući kojemu je u Predsjedništvu podjednak broj žena i muškaraca. I to Mirele Ahmetović, Sabine Glasovac i Jasenke Auguštan-Pentek koje će svoju stranu sigurno pridobiti i Forum žena SDP-a.

Članovi vodstva koji se ne slažu s time da zip model mora biti u Statutu naglašavaju pak kako je riječ o odredbi zbog koje bi Statut kršili svakodnevno jer SDP jedva sastavi liste za Sabor po zip modelu. Sastaviti po istom principu i sve gradske i županijske odbore doslovno je, kažu, nemoguća misija. Kritike su se isto tako mogle čuti i jer se u samom dokumentu Statuta nigdje ne spominje antifašizam, ali i zbog odredbe po kojoj šef stranke, u izvanrednim okolnostima, može privremeno preuzeti ovlasti drugih tijela, osim Konvencije, uz naknadnu potvrdu Glavnog odbora. A iz čega su neki iščitali želju Hajdaš Dončića da si proširi ovlasti kao predsjednika.

Iako je većina ljudi u vodstvu za to da se ukine model izbora jedan čovjek, jedan glas i ostavi samo za predsjednika, bilo je i onih koji smatraju da je to demokratski iskorak i da nema potrebe ukidati ga. Novim Statutom, zanimljivo, smanjuje se i broj članova vodstva Glavnog odbora. Prijedlog je da u Predsjedništvu ubuduće bude 13 članova, umjesto dosadašnjih 18, a Glavni odor bi umjesto 104 imao 63 člana. Umjesto četiri, stanka bi ubuduće imala dva potpredsjednika i birali bi se s kandidacijske liste predsjednika stranke čime se očito želi spriječiti da šef stranke među potpredsjednicima ima pripadnike "stranačke oporbe".