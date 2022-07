Na propaloj arbitraži bogate se samo odvjetnici

Što je danas ostalo od propale arbitraže oko granice sa Slovenijom? Kažnjavaju ribare s obje strane, no oni ne plaćaju kazne jer ih preuzima država. Potom preko odvjetnika ulažu žalbe na sudovima u Hrvatskoj i Sloveniji. Do danas nije naplaćena nijedna! No istovremeno veliki novac iz obje države odlazi na troškove odvjetnika.

Takvu je situaciju jučer hrvatski premijer Andrej Plenković nazvao glupom, što ona i jest. Hrvatska i Slovenija su gotovo zaključile privremeni režim ribarenja u spornom dijelu Piranskog zaljeva koji bi otklonio neugode ribarima i troškove državama, no Slovenija se u zadnji tren, pred izbore, povukla.

Ideja očito ostaje na stolu i dojam je da i slovenska strana želi nekakvo rješenje – koje ne bi diralo početne točke dviju država: priznanje, odnosno nepriznavanje arbitražne odluke, ali bi olakšalo život ribarima i smanjilo troškove – i nakon jučerašnjeg posjeta nove ministrice vanjskih poslova Tanje Fajon Zagrebu, koja je Zagreb odabrala za svoj drugi bilateralni posjet u mandatu.

Primio ju je premijer, dok je prije toga razgovarala s kolegom Gordanom Grlićem Radmanom nakon čega je kazala da "Hrvatska ima u Sloveniji dobru prijateljicu i saveznicu", kako pozdravlja da Hrvatska u siječnju uđe u eurozonu i da želi pomoći Hrvatskoj da što prije uđe u schengenski prostor te je ponovila kako je Slovenija zainteresirana za nabavu ukapljenog plina iz LNG terminala na Krku.