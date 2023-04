Na prijedlog cjelodnevne škole pristiglo više od 2300 komentara, uglavnom su negativni

Učitelji, nastavnici, profesori, kao i roditelji, studenti pedagoških fakulteta iskoristili su javnu raspravu i na prijedlog cjelodnevne škole koja bi u eksperimentalnoj fazi trebala početi na jesen u 50 osnovnih škola koje se prijave na javni poziv, a sve ostale škole Hrvatske kroz četiri godine ostavili čak 2364 komentara. Uglavnom negativnih. Nekima je sporna informatika koja bi se u cjelodnevnoj školi uvela kao obvezni predmet od I. do VIII. razreda jedan sat tjedno dok je sad informatika obvezna samo u V. i VI. razredu i sluša se dva sata tjedno, nekima je sporno pitanje što će i kako biti s trenutnim učiteljima zaposlenim u produženom boravku, dok se drugima ne sviđa što će tjelesni u IV. razredu predavati kineziolozi umjesto učitelja, drugi pak se bune protiv toga da škole nemaju trenutno kadrovske uvjete za navedeni program - da nemaju kabinete, kuhinje niti dvorane iako je novac za infrastrukturu škola već osiguran na razini EU. Neki se bune što djecu neće vidjeti jer će u školi biti do najranije 15 sati, iako mnogi nerijetko i danas ostaju do 14 sati u školama. Drugi traže da se učenike rastereti gradiva, navodeći da Povećano opterećenje učenika dodatnim školskim satima neće dovesti do poboljšanja njihovih rezultata. Još za trajanja javne rasprave koja je jučer službeno i završila, učiteljice iz Mreže Nastavnici.org odaslale su otvoreno pismo na adresu ministra Radovana Fuchsa o predloženoj cjelodnevnoj školi, a pokrenuta je i peticija protiv cjelodnevne škole.

- Većina učitelja u RH nije a priori protiv cjelodnevne škole, no svakako je protiv operacionalizacije na način kako je opisano u dokumentu Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola – uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja”. U svim usporedivim zemljama glavni i osnovni cilj uvođenja cjelodnevne škole je bio rasterećenje učenika, omogućavanje uvjeta za lakše svladavanje postojećih programa i, naravno, olakšavanje roditeljima preuzimanjem brige o djeci dok su na poslu. No, kako Ministarstvo računa da će uvođenjem tri potpuno nova predmeta i povećanjem satnice iz većine postojećih predmeta to postići nije baš najjasnije - navode učiteljice u svom pismu.

VIDEO Fuchs o reformi obrazovanja: 'Hrvatska djeca nedovoljno borave u samim školama'

Kako poručuju neozbiljno i neprofesionalno je navrat-nanos organizirati radne skupine koje moraju za nove predmete u roku od mjesec dana “izmisliti” kurikulume, a dobar stav nemaju ni zbog povećanog obima posla koji čeka nastavnike.

- Osim, dakle, puno većeg opterećenja učenika, u značajnoj mjeri su se dodatno opteretili i učitelji, pa se tako od učiteljice razredne nastave očekuje da sada za povećanje osnovne plaće do 25% (ne 25%, nego možda toliko i to uz prekovremeni rad u programima B1) radi posao koji su do sada radile dvije – razredna učiteljica i učiteljica iz produženog boravka. Pri tome se u Dokumentu odriče svaka odgovornost za eventualno nastale tehnološke viškove među učiteljima produženog boravka koje neće moći biti raspoređeni na nova radna mjesta, nego se taj problem zgodno prebacuje na osnivače.

Ni predmetni učitelji nisu prošli bolje, osobito oni koji predaju STEM i jezike. Naime, svim učiteljima i svim predmetima se diže norma na 20 do 22 sata nastave tjedno – što ne bi bilo toliko sporno da se tih dvadeset sati ne odnosi samo na nastavu u programu A1. Razredništvo, ogroman i vremenski vrlo zahtjevan posao, sada prelazi u program A2 koji se odrađuje dodatno, povrh redovne nastave, a plaća sićušnim bonusom od 2,5% na osnovnu plaću. Koji ne vrijedi puno onome tko nema punu satnicu jer nije nakupio 20 sati nastave pa tih 2,5% ide na nepunu osnovnu plaću. Napominjemo da je ovo nepovoljnije vrednovanje rada razrednika u odnosu na postojeće - poručuju učiteljice.

Javna rasprava je završena, a škole koje se žele prijaviti na eksperimentalnu provedbu cjelodnevne škole imaju rok do 29. travnja za prijavu. Škole koje se mogu prijaviti na taj natječaj su škole koje već sada rade u jednoj smjeni, imaju kuhinje i blagovaonice.