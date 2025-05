Na početku konklave vodio je Parolin, u 4. krugu sve se promijenilo

Nije dugo trebalo čekati da se pojave prvi detalji o tome kako je izabran novi papa Lav XIV., premda su konklave tajne, a kardinali koji biraju papu obvezani su na šutnju. Talijanski dnevnik Corriere della Sera u članku naslovljenom "Ovako je izabran Robert Francis Prevost" tako tvrdi da je na početku konklave u prednosti bio Pietro Parolin, državni tajnik Svete Stolice u mandatu pape Franje, kojeg su mediji proglašavali i favoritom u utrci za Franjinog nasljednika, ali se ubrzo sreća okrenula u korist kardinala Roberta Prevosta, koji je naposljetku i izabran za novog papu.

Učinkoviti olovka i papir

Ugledni talijanski dnevnik donosi detalje o tome kako se situacija promijenila tijekom četiri kruga glasanja u samo 24 sata. U četvrtak ujutro Parolin je osvojio 49 glasova, a Prevost 38, no i Corriere piše da te brojke treba uzeti s rezervom, pa čak i ako su istinite, budući da bi to značilo da su ta dva kandidata osvojila čak dvije trećine svih glasova, dok su svi ostali podijelili preostalu trećinu glasova. Do promjene u korist Amerikanca Prevosta došlo je, prema talijanskom listu, na poslijepodnevnom glasanju, četvrtom po redu, kada je Prevost premašio brojku od 89 glasova, koja je potrebna za izbor. Novinar talijanskog lista Alberto Melloni piše da je kampanja za antibergoglijanskog papu opekla one koji su je tumačili kao potreban zaokret Katoličke crkve. Do tog preokreta nije došlo s obzirom na to da je Prevost Franjin čovjek, a u dobroj mjeri i liberalni papa, naglašava autor tvrdeći da su se kardinali tada okupili oko Prevosta, što znači da su se tada razdijelili glasovi onih kardinala koji su na ranijim glasanjima podržali Parolina. - Da bismo razumjeli što rade predsjednici Sjedinjenih Država, treba pričekati prvih sto dana mandata. Kardinalima je dovoljno stotinu sekundi da shvate i naslute oko kojeg se kandidata okupila većina, a to se dogodilo i prilikom izbora pape Lava XIV - podvlači Melloni, ističući da se stari alat konklave – olovka i papir – ponovno pokazao učinkovitim.

- Je li takav rasplet osigurao i Parolin? - pita se Melloni, odgovarajući da je to vrlo vjerojatno i da je Parolin možda osigurao takav rasplet vidjevši da je suprotni blok "prečvrst". Naime, Parolinu je, kako nagađa milanski dnevnik, poraz od Prevosta bio podnošljiv, što ne bi bio slučaj da su na Prevostovom mjestu bili njegovi sunarodnjaci Pierbattista Pizzaballa ili Matteo Zuppi, budući da bi to onda bio prevelik udarac njegovom egu. I članak u milanskom dnevniku ponovno potvrđuje kako su konklave, premda nominalno tajne, jedan od rijetkih "tajnih" događaja o kojima je javnost upoznata skoro do najsitnijih detalja, od samog postupka izbora i glasanja, spaljivanja glasačkih listića, pa sve do pojedinosti o tome što kardinali tijekom konklave smiju jesti i o čemu smiju razgovarati. Svi kardinali polažu prisegu na apsolutnu tajnost, a potom su im oduzeti mobiteli, računala i tableti, a svi komunikacijski sustavi u Vatikanu isključeni su kako bi se spriječio bilo kakav kontakt kardinala s vanjskim svijetom. Kardinali dan započinju zajedničkom molitvom, a tijekom dana imaju četiri kruga glasanja, dva ujutro i dva poslijepodne.

Ne smiju glasati za sebe

Glasanje je tajno, a svaki kardinal na posebnom listiću ispisuje ime kandidata, pri čemu ne smije glasati za sebe. Nakon svakog kruga listići se spaljuju u posebnoj peći, uz dodatak kemikalija koje proizvode crni ili bijeli dim, ovisno o ishodu glasanja. Iako kardinali tijekom konklave ne smiju prekršiti zakletvu tajnosti, a prekršitelji bi automatski bili izopćeni iz Crkve, pojedinosti o tome što se događalo iza zatvorenih vrata Sikstinske kapele uvijek pronađu put do znatiželjne javnosti, čemu se ne treba čuditi. Čak je i papa Franjo u svojoj autobiografiji otkrio pokušaje manipulacije na konklavi 2005. godine.