Na plaži pronašli bocu s porukom, a sve je dirnulo kada su vidjeli što je u njoj pisalo

Dirljiva priča o 24-godišnjoj Cari Melia iz Oldhama u Engleskoj, koja je odlučila ispuniti posljednju želju svoje preminule majke, postala je viralna na društvenim mrežama i dirnula tisuće ljudi diljem svijeta. Naime, Cara je odlučila staviti pepeo svoje majke, 51-godišnje Wendy Chadwick, u bocu i poslati je na putovanje.

Wendy, koja je bila samohrana majka petoro djece, nije imala priliku putovati svijetom tijekom svog života zbog svojih obveza prema djeci. Nakon njezine iznenadne smrti zbog neprepoznate srčane bolesti, Cara je odlučila ispuniti njezinu neostvarenu želju, piše Daily Mail.

"Moja mama nikada nije uspjela ostvariti svoj san o putovanjima jer je imala previše odgovornosti kao samohrana majka", izjavila je Cara u razgovoru za BBC Manchester. "Željela sam da, barem na neki način, ona putuje svijetom, pa sam njezin pepeo stavila u bocu i poslala je na putovanje."

Cara je uz pepeo priložila i emotivnu poruku: "Ovo je moja mama. Vratite je u more - ona putuje svijetom. Hvala, Cara, Oldham." Boca je potom bačena u more na plaži u Skegnessu, a Cara je dodala kako je željela vidjeti gdje će "mama završiti". I samo 12 sati kasnije, netko je pronašao bocu na istoj plaži i podijelio priču na Facebooku. Post je ubrzo postao viralni hit, a korisnici društvenih mreža počeli su dijeliti emotivne poruke i podršku.

"To je tako dirljivo lijepo", napisala je jedna osoba. Drugi komentator dodao je: "Apsolutno predivno. Nadam se da će ljudi poštovati ovo." Cara se zahvalila svima koji su podijelili priču i dodala kako nije očekivala da će priča dirnuti toliko ljudi. "Zadovoljna sam što je priča dotaknula toliko ljudi. Nikada nisam zamišljala da će moja mama i njezin pepeo putovati tako daleko."

No, to nije bio kraj njezinu putovanju. Boca je ubrzo ponovno vraćena u more, a Cara se nada da će putovati još dalje. "Voljela bih da završi na nekoj plaži na Barbadosu ili u Španjolskoj. To bi definitivno trajalo neko vrijeme", izjavila je. Cara je o svojoj majci, koju opisuje kao "vrlo neobičnu osobu", rekla da je obožavala plaže i sunce. Nije iznenađena što je priča postala viralna, no priznaje da nije očekivala toliku količinu podrške od ljudi.

Nekoliko korisnika Instagrama podijelilo je svoja iskustva, a jedan je korisnik napisao: "To je prekrasno. Moja sestra i ja smo donijele dio maminog pepela na najljepša mjesta na svijetu jer ona nije imala priliku putovati." U komentaru na Instagramu, jedan korisnik je poručio: "Neka sretne duše nastave njezino putovanje." Drugi je dodao: "Sretan put, mama, i uživaj u svojoj avanturi."

