PAKT U PARIZU

Macron širi nuklearnu zaštitu na samu granicu s Rusijom: Stigao pristanak ključne države

VL
Autor
Maša Taušan/Hina
27.05.2026.
u 23:51

“Norveška, geografski i strateški ključni partner s kojim već imamo važnu suradnju u zaštiti savezničkog teritorija od vanjskih prijetnji, predstavljat će veliku dodatnu vrijednost za ovo prošireno odvraćanje."

Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je u srijedu da je Norveška pristala pridružiti se francuskom nuklearnom kišobranu, prilikom prijema norveškog premijera Jonasa Gahra Størea u Parizu, čime je postala najnovija zemlja koja prima francusku nuklearnu zaštitu.

“Dali ste svoj pristanak da se Norveška pridruži onome što smo nazvali prošireno nuklearno odvraćanje”, rekao je predsjednik Francuske u Elizejskoj palači. “To je vrlo važan korak u našem partnerstvu i bit će pokretač vrlo ambiciozne suradnje.” “Norveška, geografski i strateški ključni partner s kojim već imamo važnu suradnju u zaštiti savezničkog teritorija od vanjskih prijetnji, predstavljat će veliku dodatnu vrijednost za ovo prošireno odvraćanje”, dodao je.

U ožujku je Francuska ponudila proširenje svoje nuklearne zaštite drugim europskim zemljama. Norveški čelnik je podsjetio da “Francuska sada otvara dijalog sa svojim bliskim saveznicima o tome kako njezino nuklearno oružje može doprinijeti europskoj sigurnosti i odvraćanju od vojnih prijetnji”. Potvrdio je da Oslo želi biti uključen zajedno s “partnerima poput Poljske, Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke i nordijskih partnera”.

Ključne riječi
Rusija nuklearno oružje Norveška Francuska

