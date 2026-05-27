Vučić pozvao Xiaomi u Srbiju i sjeo u auto koji vozi 350 km/h

Nakon što su državna izaslanstva Kine i Srbije u Pekingu potpisala tridesetak sporazuma i memoranduma o suradnji, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, u nastavku višednevnog posjeta Kini, sastao se s predstavnicima tvrtke HBIS, Bank of China, CNNC i ARIDGE, s kojima je razgovarao o mogućnostima suradnje. CNNC je jedan od ključnih potencijalnih partnera Srbije u strateškom procesu razvoja nuklearne energije.



