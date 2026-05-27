VIDEO Spektakl kakav se viđa jednom u životu: Jarko zelena vatrena kugla parala nebo iznad vulkana u erupciji

Iznad aktivnog vulkana Mount Mayon, koji se nalazi na filipinskom otoku Luzon, zabilježen je iznimno rijedak i vizualno spektakularan astronomski prizor: jarko zeleni meteor raspao se u atmosferi uz snažan bljesak, i to u trenutku dok je vulkan izbacivao lavu. Ta nevjerojatna kombinacija "vatre s neba i vatre iz Zemlje" odmah je preplavila društvene mreže, no ubrzo je pokrenula i krive teorije o tome da je meteorit pogodio sam vulkan.

Prema podacima Filipinske svemirske agencije i seizmoloških službi (PHIVOLCS), meteor je zabilježen u 22:33 po lokalnom vremenu 25. svibnja. Događaj je trajao svega nešto više od sekunde, ali je bio dovoljno snažan da ga uhvate dvije različite livestream kamere koje su pratile erupciju Mayona. Snimke u crno-bijeloj i u boji prikazuju intenzivan zeleni bljesak koji se pojavljuje iznad vrha vulkana, dok se u podnožju vidi tok užarene lave. Upravo ta kombinacija “vatre iz svemira i vatre iz Zemlje” privukla je veliku pažnju i brzo se proširila društvenim mrežama.

U početku su iz PHIVOLCS-a objavili kako se čini da je objekt pogodio padine vulkana, no naknadna provjera seizmičkih, infrasoničnih i videopodataka pokazala je da se meteor raspao u atmosferi i nije došlo do udara na tlo. Da je objekt doista pogodio vulkan, oslobođena energija bila bi jednaka eksploziji od 7.500 tona TNT-a, što bi pokrenulo masivna klizišta i snažne seizmičke potrese koji bi se jasno očitali na mjernim instrumentima.

Zeleni sjaj meteora, prema znanstvenim objašnjenjima, najvjerojatnije je posljedica sastava svemirske stijene, osobito povišene koncentracije nikla, koji pri ulasku u atmosferu može proizvesti karakterističnu smaragdnu boju. Meteor, da podsjetimo, nastaje kada veći komadi svemirskog materijala ulaze u Zemljinu atmosferu velikom brzinom, pri čemu trenje uzrokuje njihovo zagrijavanje i raspadanje na visinama od otprilike 60 do 100 kilometara.