Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRIZOR ZA PAMĆENJE

VIDEO Spektakl kakav se viđa jednom u životu: Jarko zelena vatrena kugla parala nebo iznad vulkana u erupciji

Moment meteor passes by the slopes of erupting Mayon volcano
Foto: PHILIPPINE INSTITUTE OF VOLCANOL
1/2
VL
Autor
Mateja Papić
27.05.2026.
u 23:24

Događaj je trajao svega nešto više od sekunde, ali je bio dovoljno snažan da ga uhvate dvije različite livestream kamere koje su pratile erupciju Mayona

Iznad aktivnog vulkana Mount Mayon, koji se nalazi na filipinskom otoku Luzon, zabilježen je iznimno rijedak i vizualno spektakularan astronomski prizor: jarko zeleni meteor raspao se u atmosferi uz snažan bljesak, i to u trenutku dok je vulkan izbacivao lavu. Ta nevjerojatna kombinacija "vatre s neba i vatre iz Zemlje" odmah je preplavila društvene mreže, no ubrzo je pokrenula i krive teorije o tome da je meteorit pogodio sam vulkan.

Prema podacima Filipinske svemirske agencije i seizmoloških službi (PHIVOLCS), meteor je zabilježen u 22:33 po lokalnom vremenu 25. svibnja. Događaj je trajao svega nešto više od sekunde, ali je bio dovoljno snažan da ga uhvate dvije različite livestream kamere koje su pratile erupciju Mayona. Snimke u crno-bijeloj i u boji prikazuju intenzivan zeleni bljesak koji se pojavljuje iznad vrha vulkana, dok se u podnožju vidi tok užarene lave. Upravo ta kombinacija “vatre iz svemira i vatre iz Zemlje” privukla je veliku pažnju i brzo se proširila društvenim mrežama.

U početku su iz PHIVOLCS-a objavili kako se čini da je objekt pogodio padine vulkana, no naknadna provjera seizmičkih, infrasoničnih i videopodataka pokazala je da se meteor raspao u atmosferi i nije došlo do udara na tlo. Da je objekt doista pogodio vulkan, oslobođena energija bila bi jednaka eksploziji od 7.500 tona TNT-a, što bi pokrenulo masivna klizišta i snažne seizmičke potrese koji bi se jasno očitali na mjernim instrumentima.

Zeleni sjaj meteora, prema znanstvenim objašnjenjima, najvjerojatnije je posljedica sastava svemirske stijene, osobito povišene koncentracije nikla, koji pri ulasku u atmosferu može proizvesti karakterističnu smaragdnu boju. Meteor, da podsjetimo, nastaje kada veći komadi svemirskog materijala ulaze u Zemljinu atmosferu velikom brzinom, pri čemu trenje uzrokuje njihovo zagrijavanje i raspadanje na visinama od otprilike 60 do 100 kilometara.

FOTO U Zagreb stiglo naoblačenje: Pogledajte kako se nebo odjednom smračilo, prijeti nam grmljavinsko nevrijeme
Moment meteor passes by the slopes of erupting Mayon volcano
1/11
Ključne riječi
meteor Mount Mayon

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!