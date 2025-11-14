Na mjesto pada Air Tractora stigli i Turci, ljudi u šoku: 'Nikada nismo svjedočili ničemu sličnom, tom udaru a onda i požaru'

Istražitelji Agencije za istragu nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu čitavog su petka na lokaciji pada turske letjelice u mjestu Krivi Put nedaleko od Senja, provodili istragu kako bi utvrdili zbog čega je pilot izgubio nadzor nad zrakoplovom Airtractor AT802, oznake Orman 25, u četvrtak poslijepodne, kada se srušio na šumski teren, a letjelica je nakon pada izgorjela. Hrvatskim se stručnjacima u istrazi priključio i tim kolega iz Turske jer je riječ o letjelici u vlasništvu turske tvrtke. Na terenu je i predstavnik Županijskog državnog odvjetništva koji također utvrđuje uzroke pada i pogibije pilota. U tragediji je poginuo 45-godišnji Hasan Bahar, iskusni pilot turske Generalne uprave šuma, koji je ove godine, po pisanju tamošnjih medija, krajem kolovoza već imao jednu avionsku nesreću u kojoj je bio ozlijeđen. Turski mediji koji su izvijestili o nesreći u Hrvatskoj Hasana Bahara su opisali kao iskusnog pilota i heroja u borbi protiv šumskih požara, koji će biti zapamćen po svojoj predanosti, iskustvu i požrtvovnosti.

Rezultati istrage koju stručnjaci provode na terenu bit će poznati nakon analize podataka u Agenciji i vještačenja olupine zrakoplova. Olupina će, nakon završetka istrage na terenu, vjerojatno tijekom vikenda, biti izvučena s šumskog terena na kojemu se srušila. I tijekom istrage stručnjake je pratilo loše vrijeme, većinu dana magla je otežavala istragu šireg terena oko mjesta pada Air Tractora, a nije im u prilog išla ni činjenica da je riječ o šumskom, nepreglednom terenu te da je dan kratak. No u trenucima nesreće, kako su svjedočili mještani okolnih naselja, vremenski su uvjeti bili još u puno gori nego dan nakon tragedije.

– Nije se vidio prst pred nosom koliko je bilo magle i takvo je vrijeme bilo već danima. Strašna je to tragedija, život je izgubljen, nikada nismo svjedočili ničemu slično; tom udaru od pada, a onda i požaru koji je uslijedio. Znamo da piloti voze i po uređajima, ali što se vremena tiče i vidljivosti, sigurno je da su im uvjeti bili nikakvi – svjedočili su mještani. Loše je vrijeme i dugotrajna magla, koja je danima blokirala nebo nad tim područjem, bili i razlog zašto dva aviona iz Turske već nisu pristala u Zagrebu, kamo su trebali doći na servis. Podsjetimo, dva su turska vatrogasna zrakoplova u Hrvatsku odletjela iz Çanakkalea u Turskoj radi održavanja. Obje letjelice, pa i Traktor AT-802 koji se srušio, bio je na kružnom letu između Rijeke i Zagreba. Dojavu o nestanku zrakoplova s radara Ravnateljstvo Civilne zaštite zaprimilo je od Hrvatske kontrole zračne plovidbe u 16.53 sati u četvrtak, a u 17.11 sati stigla je dojava o padu i požaru. Nakon dojave o nestanku turskog zrakoplova s radara te njegovu padu pokrenuta je opsežna potraga u koju su bile uključene sve službe: vatrogasci, policija, HGSS.

Dolaskom na mjesto nesreće pronađeno je tijelo jedne osobe, pilota, no kako su rekli vatrogasci, bilo je karbonizirano. Piloti su i dan ranije prenoćili u Rijeci jer zbog lošeg vremena nisu mogli do Zagreba, a kobnoga im je dana isti problem promijenio rutu leta; no kolega se uspio na polovici puta vratiti u zračnu luku na otoku Krku, dok je drugi pilot izgubio kontrolu nad zrakoplovom i srušio se kod Senja. Je li uzrok nesreće bila samo loša vidljivost ili je zrakoplov izgubio visinu, što bi sugeriralo i neki kvar na letjelici, pokazat će istraga. Inače, na području Slunja, Rakovice, Plitvičkih jezera, ali i na području Velebita, zadnjih je godina već bilo zrakoplovnih nesreća u kojima su sudjelovale letjelice Cessna mahom u privatnom vlasništvu stranaca, a tragediji su najčešće kumovali i loši vremenski uvjeti, loša vidljivost koja je svima bila kobna iznad terena koji su pokriveni gustom šumom, pa se događalo i da su žurne službe satima, pa i danima, dronovima i drugim uređajima tražile zabačeno mjesto pada letjelice i pogibije pilota, koje je bilo teško vidljivo i iz helikoptera žurnih službi.

U međuvremenu je stiglo i priopćenje Agencije vezano za istragu zrakoplovne nesreće.

"Zrakoplov Air Tractor AT 802A, registarske oznake OR 2025, pao je 13. studenog 2025. oko 16:53 sati kod mjesta Krivi Put - informacije objavljene dana 14. studenoga Dana 13. studenog 2025. godine oko 16:53 sati prema lokalnom vremenu, prijavljen je pad zrakoplova Air Tractor AT 802A, oznaka zrakoplova OR 2025, kod mjesta Krivi Put, a koji je letio na kružnoj ruti iz Zračne luke Rijeka prema Zagrebu i natrag. U zrakoplovu se nalazila jedna osoba, državljanin Republike Turske i Republike Bugarske, a koji je smrtno stradao. Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu o događaju je obaviještena odmah po događaju od strane OKC-MUP i u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 996/2010 pokreće sigurnosnu istragu. Istražitelji zrakoplovnih nesreća Agencije izašli su na teren te je u tijeku provođenje očevida. Daljnja istraga je u tijeku. Nakon završene sigurnosne istrage, rezultati će biti javno objavljeni na web stranicama Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu www.ain.hr u obliku Završnog izvješća o predmetnoj nesreći", stoji u priopćenju.