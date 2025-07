Na mimohodu 3600 vojnika, 505 vozila, a točan broj Rafalea zasad enigma

Kao da je početak jeseni, a ne vrhunac ljeta. Sivi teški oblaci s ponekom kapi kiše, prohladni sjeverac i tek dvadesetak stupnjeva u zraku, slika su i prilika zadnjih dana ovogodišnjeg srpnja, a ujedno i posljednjih trenutaka pripreme za veliki vojni mimohod koji će sutra prikazati sve najbolje što Hrvatska vojska ima. Svečane tribine postavljene su duž Ulice grada Vukovara, a na indigoplavom tepihu kojima je pokriveno pet tribina bit će 3500 mjesta za VIP uzvanike i goste koji će pratiti više od dva i pol sata programa.

Državni vrh i najviši gosti smjestit će se na središnjoj tribini uz spomenik prvom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu pod čijim će okom proći i ova vojna povorka baš kao i ona prije deset godina, ali i dvije za njegova života 1995. i 1997. Na sjevernoj strani ulice smjestila se pozornica i četiri velika ekrana na kojima će biti umjetnički, odnosno glazbeni dio manifestacije u režiji iskusnog Krešimira Dolenčića. Deseci tisuća posjetitelja moći će se bez problema smjestiti duž 2500 metara koliko je duga Vukovarska od Držićeve do Savske, a što je ujedno glavna trasa mimohoda. Još u utorak poslijepodne na trasi se s obje strane postavljala metalna ograda, a radnici gradskih poduzeća kosili su travu, orezivali živicu i gradnje te raspuhivali lišće kako bi sve bilo sređeno.

– Građani će moći pratiti mimohod i sa sjeverne i južne strane Vukovarske. Mimohod će se odvijati na južnom kolniku, a sjeverni kolnik će biti otvoren za građane. Teško mi je dati prosudbu koliki će biti odaziv – kazao nam je na završnoj konferenciji za tisak načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga general-pukovnik Tihomir Kundid koji je ujedno i zapovjednik mimohoda. Prolazeći uz trasu uvjerili smo se da je mjesta i više nego dovoljno za sve koji će sutra poslijepodne htjeti pratiti mimohod. Tijekom posljednjeg mimohoda 2015. bilo je, prema procjenama, 100 tisuća gledatelja.

Za razliku od vrućina zadnji put, ove godine na ruku bi trebale ići i vremenske prilike jer prognostičari najavljuju pretežno sunčano vrijeme s temperaturama između 25 i 27 stupnjeva što su, uzme li se u obzir datum, idealni meteorološki uvjeti. Ipak, valja sa sobom imati manji kišobran ili kabanicu jer postoji mala mogućnost da naiđe lokalni pljusak. I dok bi nebo na dan mimohoda trebalo biti pretežno vedro, nepovoljni vremenski uvjeti odgodili su generalnu probu letjelica koja je najavljena za danas s početkom u 17.40 sati kada će zrakoplovi i helikopteri nadletjeti Vukovarsku.

– Što se tiče Rafalea, planira se njih šest, a možda i više. Neka to bude enigma u ovom trenutku – kazao je Kundid odgovarajući na pitanje koliko će od 12 višenamjenskih borbenih zrakoplova letjeti u četvrtak. Ponovio je i kako će posebno zanimljiv biti posljednji postroj u kojem je tehnika i oprema koja će tek postati dio naoružanja hrvatske vojske. – To nismo naveli u službeni popis opreme jer smo htjeli ostaviti kao iznenađenje, ali zbog ogromnog interesa javnosti već je otkriveno da će biti njemački tenkovi Leopard i turski dronovi Bayraktar, tako da nismo uspjeli sakriti iznenađenje – dodao je.

Mimohod će početi nakon predaje prijavka Vrhovnom zapovjedniku i Predsjedniku RH Zoranu Milanoviću. Kundid je odgovorio kako je tu došlo do promjena u odnosu na prije 10 godina, te da je on zapovjednik i predvodnik mimohoda i preuzeo je kompletnu odgovornost za pripremu. Vojna kolona kretat će se, spomenuli smo, južnim kolnikom Vukovarske, a ići će od istoka prema zapadu, što ujedno može biti i metaforički odgovor na pitanje što nas novo sutra očekuje jer Hrvatska vojska u posljednjem je desetljeću po pitanju tehnike i naoružanja isto stupala od istočne prema zapadnoj tehnologiji. Uz to što je modernija, opreme je i znatno više pa će prodefilirati čak 505 vozila, oko 50 letjelica, ali i 3600 pripadnika vojske, uključujući goste iz devet zemalja saveznica i drugih službi iz sustava domovinske sigurnosti, od čega više od tri stotine policajaca.

Idite javnim prijevozom

– Na mimohodu su zastupljeni svi rodovi policije, koja nikad nije bila bolje opremljena, jer stalno jačamo svoje sposobnosti – pohvalio se glavni ravnatelj policije Nikola Milina te dodao da će na osiguranju ovog velikog događaja biti angažirano oko 800 policajaca, primarno iz Policijske uprave zagrebačke, ali uz ispomoć drugih kolega iz ostatka Hrvatske. Najviše izazova bit će oko prometne regulacije jer će se usred radnoga dana zatvoriti čitav niz najprometnijih ulica u Zagrebu.

Sutra, već od prijepodnevnih sati pa do kasnih večernjih sati zatvorit će se Vukovarska, a tijekom ranih poslijepodnevnih sati zatvarat će se Heinzelova, Slavonska, Držićeva, Hrvatske bratske zajednice te Holjevčeva uz trasu mimohoda. Za promet vozila bit će zatvoreni i Most mladosti i Most slobode pa se, unatoč manjem broju vozila jer je vrijeme godišnjih odmora, svejedno očekuju gužve. – Javni prijevoz će funkcionirati, primjerice po Aveniji Dubrovnik, pa pozivamo građane da idu javnim prijevozom i onda dalje pješke – poručio je Kundid. Sve je spremno, jedini upitnik trenutačno je cijena. Kako doznajemo, još svi troškovi nisu zbrojeni. Podsjetimo, zadnji put potrošeno je oko 13 milijuna kuna, ovoga puta iznos bi mogao biti znatno veći.