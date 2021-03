Na Mamićevom sticku je njegova izjava i fotografije iz Dinamove lože

Ti suci su šest puta bili kod mene, ljetovali su na moj račun, poklanjao sam im skupe satove, slao vina koja piju, a dao sam im 500.000 eura mita – bomba je koju je Zdravko Mamić (61), pravomoćno osuđeni bjegunac od hrvatskog pravosuđa, iz Mostara, bacio na to isto pravosuđe.

Da bi potkrijepio svoje ozbiljne optužbe, koje se bez obzira što on zasigurno nije najvjerodostojnija osoba, svakako moraju ozbiljno istražiti, odbjegli Mamić kazao je i da je sve to snimio na stick kojeg je u listopadu lani dostavio DORH-u. Kazao je da “njegova žena ima čudesne dokaze za to”, a tvrdi i da on za navode ima dokaze te se čudio što DORH na njegove vapaje za suradnjom ne odgovara. No to baš nije točno jer je USKOK u međuvremenu potvrdio da je Mamićev stick zaprimljen 8. listopada lani te da se oko toga što se na tom sticku nalazi provode izvidi.

Duga provjera s Dubaijem

Dakle, Mamićeve ozbiljne optužbe kako je mitio pojedine suce Županijskog suda u Osijeku, davao novac predsjedniku Vrhovnog suda ili mitio neke članove Državno sudbenog vijeća (DSV) se istražuju, a USKOK je taj koji određuje koliko dugo će ti izvidi trajati. Izvidi u uskočkim predmetima, a i nekim drugim, znaju trajati po godinu dana, pa i duže, jer je uhodana praksa da se prvo skupe svi mogući materijalni i personalni dokazi, prije no što se s tim dokazima suoče potencijalni osumnjičenici.

Stoga sigurno stvar nije puno drugačija ni u ovoj situaciji, tim više što je Mamić svojim optužbama uzdrmao same temelje pravosudne vlasti u Hrvatskoj, pa se ozbiljne optužbe trebaju ozbiljno i istražiti. A što se tiče sticka kojeg je Mamić, kako je kazao, dostavio DORH-u-u te određenom broju zagrebačkih odvjetnika, kako se neslužbeno doznaje na njemu nema baš tako čvrstih dokaza kako je Mamić to javno prezentirao. Konkretnije, na njemu je njegova izjava u kojoj je navedeno ono što je javno iznio na konferenciji za medije – gdje se, kada, kako i zašto sastajao sa spomenutim sucima. Neslužbeno se doznaje da je u toj izjavi govorio i o mitu koje im je navodno dao, no spominjao je samo suce Županijskog suda u Osijeku. Drugim riječima nije spomenuo Đuru Sessu i Nedjeljka Bobana, koje je spominjao u svom javnom istupu na konferenciji za medije u Mostaru.

Nadalje, neslužbeno se doznaje da je priložio i fotografije iz Dinamove lože s pojedinih utakmica, no to da je netko nazočio nekoj utakmici, samo po sebi nije kazneno djelo, a prozvani suci, koji su nakon konferencije za medije negirali Mamićeve navode i optužbe, i ne spore da su išli na Dinamove utakmice.

USKOK će s ovom pričom bez sumnje imati pune ruke posla, a neke Mamićeve navode relativno je lako provjeriti, dok će s drugima to biti znatno teže. Primjerice njegove navode da je osječkim sucima plaćao ljetovanja po hrvatskim hotelima, lako je provjeriti ako se zna točno vrijeme i mjesto ljetovanja jer se hotelski gosti, kao i plaćanje računa evidentiraju. Osim toga, za to vjerojatno postoje i svjedoci koji su onda spomenute suce i Mamića, vidjeli ili nisu vidjeli u tim hotelima. Puno teže će biti provjeriti njegove navode da je nekim od sudaca plaćao i boravke u Dubaiju jer se ti podaci moraju tražiti preko međunarodne pravne pomoći, a to je procedura koja može potrajati i mjesecima.

Je li Barišić oštetio Siemens?

Za očekivati je da će kada se svi Mamićevi navodi provjere, te kada se utvrdi jesu li istiniti, na red doći i razgovori s mogućim svjedocima, a na koncu vjerojatno i s prozvanim sucima. Mamić sigurno nije o tome razmišljao, no svojim bombastičnim optužbama je i sebe uvalio u nove pravne probleme, jer je višestruko javno priznao da je nekome dao nemalo mito. A to vrlo vjerojatno znači, da će se u slučaju da izvidi koji se sada provode, dovedu do nečeg konkretnog, ponovo naći u poziciji osumnjičenika jer je davanje mita kao i primanje mita kazneno djelo. Ako se to dogodi, Hrvatska će ponovo od BiH moći tražiti njegovo izručenje, zbog kaznenog djela, koje postoji i u hrvatskom i u BiH zakonu, pa je pitanje bi li Mamić u tom slučaju izručenje mogao izbjeći bez obzira na to što ima i BiH državljanstvo.

Osim spomenutih sudaca, Mamić je u pravne probleme potencijalno uvalio i Mirka Barišića, predsjednika GNK Dinamo jer je kazao da je “Barišić kao predsjednik uprave Siemensa upumpavao novac Siemensa u Dinamo”. E sad, s obzirom na to da Siemens nije Barišićeva privatna tvrtka, netko bi ga mogao pitati kako je on to, barem kako Mamić tvrdi, Siemensov novac i zbog čega upumpavao u Dinamo. Takva pitanja, ako ih netko postavi, na koncu bi ponovo mogla dovesti do nekih izvida ili istraga poslovanja GNK Dinamo pa i Siemensa.