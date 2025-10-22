Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 121
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
ZABILJEŽENE REKORDNE TEMPERATURE

Na jednom od najhladnijih mjesta na Zemlji prvi put pronađeni komarci

Danas je Svjetski dan komaraca
Igor Soban/PIXSELL
Autor
Lorena Posavec
22.10.2025.
u 13:46

Ove vrste komaraca otpornije su na hladnoću od drugih i mogu se naći u surovim klimama poput Sibira

Do ovog mjeseca, Island je bio jedno od rijetkih mjesta na planetu na kojem nije bilo komaraca zahvaljujući neugodnoj klimi i nedostatku stajaće vode. Jedino drugo područje bez komaraca sada je Antarktika. Klimatske promjene zagrijavaju zemlju brže nego ostatak sjeverne hemisfere, četiri puta brže, što rezultira nezabilježenim otapanjem ledenjaka i čestim toplinskim valovima. U svibnju ove godine, Island je zabilježio najvrući dan u povijesti, kada su temperature porasle na nevjerojatnih 26,6°C, dok su u nekim dijelovima zemlje temperature bile više od 10°C iznad prosjeka tijekom proljeća. Strahuje se da bi ovo brzo zagrijavanje moglo omogućiti poznatim insektima da prežive na Islandu i naselili močvare i bare diljem zemlje, piše Euronews.

Entomolog Björn Hjatason vjeruje da je naišao na tri komarca u glacijalnoj dolini Kjós, blizu Reykjavíka, dok je koristio užad natopljena vinom, koja se obično koristi za promatranje moljaca. U četvrtak, 16. listopada, podijelio je svoje otkriće na lokalnoj Facebook stranici, opisujući prvog insekta kojeg je uhvatio kao "čudnu muhu". "Odmah sam znao da je ovo nešto što nikad prije nisam vidio", napisao je Hjatason. Poslao je tri komarca na Prirodoslovni institut Islanda, gdje ih je entomolog Matthías Alfreðsson identificirao kao dvije ženke i jednog mužjaka Culiseta annulata.

Ove vrste komaraca otpornije su na hladnoću od drugih i mogu se naći u surovim klimama poput Sibira. Alfreðsson kaže da ove vrste komaraca često traže sklonište u unutrašnjim prostorima, poput staja, kako bi preživjeli zimske uvjete. Entomolog nije siguran je li klimatske promjene moguće u potpunosti okriviti za dolazak komaraca, no upozorava: "Porast temperature vjerojatno će povećati mogućnost da druge vrste komaraca nastane na Islandu, ako dođu".

Također, postoji mogućnost da su insekti stigli iz drugih zemalja putem brodova ili kontejnera. Prije nekoliko godina, komarac druge vrste otkriven je na zrakoplovu na Zračnoj luci Keflavík, ali nikada nije zabilježen u divljini sve do ovog mjeseca. Potrebno je daljnje praćenje kako bi se potvrdilo je li ova vrsta komaraca postala "zaista naseljena" na Islandu.

FOTO Najveći ratni brod ikada sagrađen stigao u Split: Pogledajte ovu grdosiju u moru
Danas je Svjetski dan komaraca
1/10
Ključne riječi
zima hladnoća Komarci Island

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja