Na jednom od najhladnijih mjesta na Zemlji prvi put pronađeni komarci

Do ovog mjeseca, Island je bio jedno od rijetkih mjesta na planetu na kojem nije bilo komaraca zahvaljujući neugodnoj klimi i nedostatku stajaće vode. Jedino drugo područje bez komaraca sada je Antarktika. Klimatske promjene zagrijavaju zemlju brže nego ostatak sjeverne hemisfere, četiri puta brže, što rezultira nezabilježenim otapanjem ledenjaka i čestim toplinskim valovima. U svibnju ove godine, Island je zabilježio najvrući dan u povijesti, kada su temperature porasle na nevjerojatnih 26,6°C, dok su u nekim dijelovima zemlje temperature bile više od 10°C iznad prosjeka tijekom proljeća. Strahuje se da bi ovo brzo zagrijavanje moglo omogućiti poznatim insektima da prežive na Islandu i naselili močvare i bare diljem zemlje, piše Euronews.

Entomolog Björn Hjatason vjeruje da je naišao na tri komarca u glacijalnoj dolini Kjós, blizu Reykjavíka, dok je koristio užad natopljena vinom, koja se obično koristi za promatranje moljaca. U četvrtak, 16. listopada, podijelio je svoje otkriće na lokalnoj Facebook stranici, opisujući prvog insekta kojeg je uhvatio kao "čudnu muhu". "Odmah sam znao da je ovo nešto što nikad prije nisam vidio", napisao je Hjatason. Poslao je tri komarca na Prirodoslovni institut Islanda, gdje ih je entomolog Matthías Alfreðsson identificirao kao dvije ženke i jednog mužjaka Culiseta annulata.

Ove vrste komaraca otpornije su na hladnoću od drugih i mogu se naći u surovim klimama poput Sibira. Alfreðsson kaže da ove vrste komaraca često traže sklonište u unutrašnjim prostorima, poput staja, kako bi preživjeli zimske uvjete. Entomolog nije siguran je li klimatske promjene moguće u potpunosti okriviti za dolazak komaraca, no upozorava: "Porast temperature vjerojatno će povećati mogućnost da druge vrste komaraca nastane na Islandu, ako dođu".

Također, postoji mogućnost da su insekti stigli iz drugih zemalja putem brodova ili kontejnera. Prije nekoliko godina, komarac druge vrste otkriven je na zrakoplovu na Zračnoj luci Keflavík, ali nikada nije zabilježen u divljini sve do ovog mjeseca. Potrebno je daljnje praćenje kako bi se potvrdilo je li ova vrsta komaraca postala "zaista naseljena" na Islandu.