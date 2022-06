Na Highlanderu po Medvednici u tri dana prijeći će se 59 kilometara

Svjetski avanturistički projekt Highlander, za koji je ideja 2016. potekla iz naše zemlje jer su je tada osmislila trojica prijatelja, Slavonaca, bratići Igor i Andrej Mlinarević te Jurica Barać, ove godine dobiva jednu novinu. I to baš u našoj zemlji.

Jer osim već uvriježenog gorštačkog pohoda na Velebit, Highlander će se ove godine prvi put održati i na planini koja se uzdiže ponad jednog glavnog grada. Riječ je o Medvednici i Zagrebu.

Dva noćenja u šatorima

– Kako je naše sjedište u Zagrebu i kako Medvednicu vikendom pohodi jako puno ljudi, odlučili smo ovaj naš projekt dovesti i nadomak samom Zagrebu pa da se ljudi na Highlanderu okušaju ne samo na Velebitu nego i na Medvednici, da se druže i spavaju u šatorima na Medvednici, a ovo potonje većina ljudi prije ipak nije činila. I premda smo vijest o održavanju Highlandera na Medvednici objavili tek prije nekoliko dana, reakcije su jako pozitivne. Broj prijava ograničili smo na 200 sudionika, a već sad imamo 40-ak prijavljenih pa očekujemo da će se vrlo brzo dosegnuti limit – kazao nam je glavni izvršni direktor Highlandera Jurica Barać detaljno predstavivši i tu gorštačku rutu po Medvednici, kojom će se od 28. do 30. listopada prehodati 59 kilometara.

Start je, kaže, sa zapada, iz Susedgrada, a na ruti su četiri kontrolne točke – Kameni svati, Falat, Sljeme i Lipa-Rog, a cilj je u Sesvetama.

– U tih 59 kilometara bit će ukupno više od dvije tisuće metara visinske razlike. I nije to baš lagana priča, što znači da se preporučuje kondicija i dobra priprema kako se ljudi ne bi iznenadili. Nije ta staza baš lagana, nije to baš ono klasično hodanje po Sljemenu. Svi sudionici dobit će hranu i vodu, čekaju ih topli obroci, a oni moraju imati samo obveznu planinarsku opremu, odnosno šator, vreću za spavanje, kompas... Organizirat ćemo i razne radionice, predavanja, druženja, a bit će i glazbe pa će se moći i zapjevati – kaže Barać o ovoj trodnevnoj verziji Highlandera, koja uključuje dva noćenja u šatorima na Medvednici.

Naravno, kada je riječ o boravku u prirodi, osobito u planini, bitno je i vrijeme. Kako se Highlander na Medvednici održava krajem listopada, usred jeseni, to znači da će sudionici moći uživati u svoj onoj jesenskoj raskoši koju nude planina i šuma kada se prošaraju bojama. No draži jeseni su i kiša, vjetar, hladnoća, tako da hodači na Medvednici moraju računati na ćudljivost prirode koja im može podariti divno, suho, sunčano i nešto malo toplije vrijeme, ali i ono manje ugodno.

– Da, vrijeme će tada biti debelo jesensko, ćudljivo, no htjeli smo da to bude malo izazovnije. Highlander je ionako avantura pa smo željeli da se ljudi okušaju u nešto zahtjevnijim uvjetima, premda tada još ne budu ekstremne vremenske prilike. Željeli bismo da se ljudi okušaju i probaju tu avanturu, da se odvaže na izazov i dožive kako je to spavati u šatorima na Medvednici, da prehodaju od zapada prema istoku i osvijeste koliko je to zahtjevna planina pa da, osim svoje fizičke spremnosti, iskušaju i svoju mentalnu snagu – poziva Barać na novu avanturu ponad samog Zagreba.

Dodaje da će, što je iznimno važno za sigurnost tijekom takvog boravka u planini, ako zatreba, sudionicima pri ruci biti hitna pomoć i pripadnici HGSS-a. Doznajemo i to da će ovaj Highlander na Medvednici postati tradicionalan, a možda u Hrvatskoj ubuduće, osim ova dva gorštačka pohoda na Velebit i Medvednicu, bude još koji.

– Možda ih u Hrvatskoj bude i više od ta dva. Razmišljamo i o jednom festivalu na Pagu, što bi više bila neka edukacija na temu planinarenja i održivosti. Pag bi mogao uslijediti već iduće godine, tijekom proljeća ili jeseni. Ipak, prerano je sad otkrivati sve detalje te ideje. Želimo se najprije posvetiti Medvednici. Sljeme je ikona i htjeli bismo da se Zagrepčanke i Zagrepčani okušaju u highlanderskoj priči tu, odmah pokraj svoje kuće ili stana, i da, ako im se svidi, potom odu i na Highlander Velebit, a onda, zašto ne, i negdje izvan Hrvatske – mami Barać svojim riječima odmah domećući da će se Highlander ove godine, u šestoj godini svog postojanja, održati i u Sloveniji, Americi, Velikoj Britaniji, BiH, Egiptu, Gruziji, Crnoj Gori, Maroku, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

S tim da će se u Hrvatskoj i Sloveniji održati dvaput. U Hrvatskoj na Velebitu i na Medvednici, a u Sloveniji će to biti od 25. do 29 lipnja na Julijskim Alpama, a od 14. do 18. rujna na redu je Kamnik. Što se tiče Highlandera na Velebitu, on će se ove godine održati mjesec dana ranije nego inače, od 20. do 25. kolovoza.

Na Velebitu oko 800 hodača

– Za razliku od prijašnjih velebitskih highlanderskih pohoda koji su bili krajem rujna, sada će temprature biti više, ali i dani će biti dulji. Netko će od sudionika možda poželjeti nakon spuštanja s Velebita ostati još malo na moru te si tako omogućiti kombinaciju aktivnog i klasičnog odmora – kaže Barać otkrivajući da prijave za velebitski Highlander idu jako dobro. Očekuje se oko 800 sudionika, a slobodnih mjesta nije ostalo još puno.

No prije svega navedenoga slijedi održavanje prvog ovogodišnjeg Highlandera, onog u Srbiji, na Staroj planini, gdje hodačka avantura počinje već preksutra. Zanima nas je li Stara planina nešto lakša za takvo višednevno gorštačko hodanje od Velebita.

– Na sve tri tamošnje rute bit će oko 300 sudionika, a rekao bih da je Stara planina čak i malo teža od Velebita. Velebit je pitomiji, otvoreniji, a Stara planina je divljina, tamo ste u džungli, zna se pojaviti i koji vuk s bugarske strane. Lani je tamo dva dana bila magla po cijeloj planini, nije se vidio prst pred nosom. Bilo je i prilično hladno. Eh, zato se Highlander i zove "avantura života" – na kraju uz osmijeh kaže Jurica Barać.