Na farmi ovaca u Hrastovcu novi serotip plavog jezika

Uz već potvrđenu prisutnost i cirkulaciju bolesti plavog jezika (BPJ), serotipova 4 i 8, Nacionalni referentni laboratorij potvrdio je i serotip 3. Radi se o prvoj potvrdi tog serotipa na području naše zemlje, priopćili su iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, ističući kako je riječ o farmi s 20 ovaca u Gornjem Hrastovcu u Općini Majur u Sisačko-moslavačkoj županiji. Klinički su znakovi BPJ-a bili prisutni u dvije životinje, od čega je jedna laboratorijskom metodom pozitivna na bolest plavog jezika (serotipovi 3 i 8).

– Do listopada ove godine bolest plavog jezika potvrđena je u Splitsko dalmatinskoj, Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj, Karlovačkoj, Krapinsko-zagorskoj, Sisačko-moslavačkoj, Zagrebačkoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Požeško-slavonskoj, Međimurskoj i Varaždinskoj županiji te u Gradu Zagrebu – kažu iz Ministarstva, ističući kako Hrvatska nije jedina koja se bori s tim virusom. Tijekom 2025. godine BPJ, serotip 3, potvrđen je i na farmama u Češkoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Poljskoj, Litvi, Mađarskoj i Rumunjskoj.

Kao nekontagiozna zarazna bolest domaćih (ovce, koze i goveda) i divljih preživača, BPJ se ne prenosi kontaktom među životinjama, nego je prenose komarčići (roda Culicoides). – Od bolesti plavog jezika ne obolijevaju ljudi – kažu iz Ministarstva. Do danas je zabilježeno više od 28 različitih serotipova BPJ-a. Karakterizira ih različit stupanj virulencije, a klinički znakovi bolesti najčešći su i najizraženiji u ovaca, dok u goveda i koza u pravilu nastaje infekcija bez vidljivih znakova oboljenja.

U međuvremenu se Hrvatska bori i s afričkom svinjskom kugom (ASK), koja se i dalje širi unatoč svim poduzetima mjerama – i to, kako je nedavno rekao resorni ministar David Vlajčić, isključivo zbog ljudskog faktora, neodgovornosti i ilegalnih aktivnosti, te se gotovo iz dana u dan iznova pooštravaju mjere zaštite. Od 2023., kad se bolest pojavila, Hrvatska je, podsjetimo, izgubila oko 6% ukupnog fonda svinja, više od 56 tisuća grla, a ovih su dana zabranjene sve manifestacije na kojima se izlaže ili konzumira meso svinje ili svinjski proizvodi u pet županija na istoku Hrvatske.

Zabranjeno je i premještanje svinja u svrhu njihova izlaganja na izložbama i drugim manifestacijama na cijelom području Hrvatske, kao i repopulacija u zonama ograničenja, osim u objektima koji su u potpunosti udovoljavali svim biosigurnosnim i drugim uvjetima, a koji su bili ispražnjeni zbog sumnje ili potvrde afričke svinjske kuge i na kojima je provedeno završno čišćenje i dezinfekcija, po odobrenju i pod nadzorom nadležne inspekcije. U tri županije, Virovitičko-podravskoj, Požeško-slavonskoj te Brodsko-posavskoj, naređen je pak potpuni odstrel svih divljih svinja kako bi se stvorila tampon-zona radi sprječavanja prelaska virusa na nova područja.