Utvrđen serotip 3 bolesti plavog jezika na području Hrvatske

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u ponedjeljak je izvijestilo da je potvrđen serotip 3 bolesti plavog jezika (BPJ) na području Hrvatske te kako je riječ o o prvoj potvrdi BPJ serotipa 3 na području RH. Uz već potvrđenu prisutnost i cirkulaciju BPJ, serotipova 4 i 8, u petak 10. listopada, Nacionalni referentni laboratorij, za ovu bolest potvrdio je i serotip 3, objavilo je Ministarstvo na svojim internetskim stranicama. Bolest je, kako se navodi, potvrđena na jednom objektu s ovcama na području naselja Gornji Hrastovac u sastavu Općine Majur u Sisačko- moslavačkoj županiji. Na objektu se nalazilo 20 ovaca, a klinički su znakovi BPJ bili prisutni u dvije životinje, od čega je jedna laboratorijskom metodom pozitivna na bolest plavog jezika (serotipovi 3 i 8).

Iz Ministarstva navode kako je do listopada ove godine BPJ potvrđen u Splitsko - dalmatinskoj, Istarskoj, Primorsko - goranskoj, Ličko - senjskoj, Karlovačkoj, Krapinsko - zagorskoj, Sisačko -moslavačkoj, Zagrebačkoj, Bjelovarsko - bilogorskoj, Požeško - slavonskoj, Međimurskoj, Varaždinskoj županiji i u Gradu Zagrebu. Tijekom 2025. godine, BPJ serotip 3, potvrđen je na objektima s držanim životinjama u Češkoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Poljskoj, Litvi, Mađarskoj i Rumunjskoj. BPJ virusna je, ne-kontagiozna zarazna bolest domaćih (ovce, koze i goveda) i divljih preživača.

Bolest se ne prenosi kontaktom između životinja, već virus prenose komarčići (roda Culicoides). Od bolesti plavog jezika ne obolijevaju ljudi. Ovisno o serotipu klinički znakovi bolesti najčešći su i najizraženiji u ovaca, dok u goveda i koza u pravilu nastaje infekcija bez vidljivih znakova oboljenja. Iz Ministarstva podsjećaju kako je donesen program kontrole i nadziranja bolesti plavog jezika na području Republike Hrvatske u kojem su osnovne informacije i preporuke preventivnih mjera za sprječavanje pojave te bolesti.