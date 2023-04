Na današnji dan Joža Manolić doživio je veliku tragediju - stradala je njegova supruga

U požaru, koji je 15. travnja 2003., izbio u sobi, u Nazorovoj 57, u Zagrebu, poginula je supruga Josipa Manolića, 82-godišnja Marija Eker Manolić. Vatra je, u 12.10, planula u njenoj sobi, a nepokretna je žena , u to je vrijeme, u stanu bila sama. Neposredno nakon izbijanja požara, u stan je došla medicinska sestra, koja Mariju Manolić svakodnevno obilazila. Vidjela je da iz sobe kulja dim, te je odmah pozvala pomoć. Na intervenciju je došlo 13 vatrogasaca s 4 vozila. Kada su došli do nesretne žene, još je davala znakove života, no, ubrzo nakon toga je preminula. Požar u kom je stradala prouzročio je žar cigarete, koji je zapalio posteljinu na krevetu, na kojem je nepokretno ležala.

Slična se tragedija umalo dogodila i godinu dana ranije, kada je krevet Manolićeve supruge također zapalila cigareta, no tada je imala sreće - vatra je bila brzo ugašena. Kobnog dana, prije točno 20 godina, vatrogasci su požar uspjeli ugasili u 13.25, no za Manolićevu je suprugu, na žalost, bilo prekasno.

Tugu je preživio - ponovo je postao mladoženja u 97-oj

Kada je te, 2003. godine, Joža Manolić, ostao udovac, imao je 83 godine. Za mnoge, to je jesen života, no ne i za najdugovječnijeg hrvatskog političara. U dva desetljeća, koliko je prošlo od tragedije u kojoj je ostao bez supruge, vrijeme je pokazalo da je život još itekako bio pred njim.

Nakon više godina poznanstva s 37 godina mlađom, Mirjanom Ribarić, Manolić, kojeg su tada samo tri godine dijelile od jubilarnog, stotog rođendana, još je jednom uplovio i u bračnu luku, Par, koji se upoznao 1999., vjenčao se 2016. godine, na otoku Krku.

„Nisam znao da ću biti međunarodna senzacija“

Joža Manolić je, tada, za Večernji list rekao kako nije znao da je, zbog ženidbe u 97-oj godini, s 37 godina mlađom Mirjanom, postao čak i međunarodna senzacija.

„U ovoj dobi, nikakva medicinska sestra, ni Crveni križ, ne može vam pomoći kao bliska osoba. Mirjana ima 60 godina i još radi kao odgojiteljica u dječjem vrtiću, ali ona je sada i moj vozač, pomoć u kući. Htio sam da skinemo tabu oko vjenčanja. Neka svi vide da čovjek u mojim godinama može sklopiti brak. Za moju okolinu, to nije bio neki problem, jer smo izvanbračno živjeli već desetak godina. Oženio sam se drugi put, a mojoj gospođi ovo je prvi brak“, rekao je Manolić za Večernji list te 2016., kada je, po drugi put, bio mladoženja.

Na dan potresa napunio je 100

Kada je Zagreb, u ožujku 2020., pogodio strahovit potres, Manolić je napunio okruglih 100 godina, ali je proslavu tog jubilarnog rođendana odgodio zbog korone. Samo nekoliko mjeseci kasnije, Joža Manolić je ponovno postao udovac. Njegova druga supruga, Mirjana, umrla je od posljedica maligne bolesti.

Najdugovječniji hrvatski političar i tu je, veliku tugu, preživio te je, 22. ožujka ove godine, proslavio svoj 103. rođendan. No i prije nego što je doživio stotu, Manolić je postao svojevrsna ikona i sinonim za dugovječnost. Čak je dobio i stranicu na Facebooku 'Joža Manolić je nadživio', koja ima 11 tisuća pratitelja.

Nadživio je Karađorđeviće, Tita i Tuđmana

Osim što je, u više od jednog stoljeća života, nadživio svoje dvije supruge, velik dio svoje obitelji i generacije prijatelja i poznanika, Manolić je nadživio i Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, za vrijeme koje je rođen, a potom i Kraljevinu Jugoslaviju. Nadživio je i tri kralja, dva Petra i jednog Aleksandra Karađorđevića. Preživio je i ratove, I i II svjetski rat. Nadživio je i Tita i Jugoslaviju, u kojoj je bio visokopozicionirani pripadnik Udbe. Preživio je Manolić i Domovinski rat te nadživio, dvije godine mlađeg, prvog predsjednika Hrvatske, Franju Tuđmana, kome je, neko vrijeme, bio blizak suradnik. Bio je drugi predsjednik Vlade RH, 1. predsjednik Županijskog doma.

Preživio je i čak dva umirovljenja

Za vrijeme Jugoslavije, nakon sloma Hrvatskog proljeća 1972., kada je smijenjen sa svih dužnosti, Joža Manolić je prvi puta umirovljen. Repriza umirovljenja dogodila se 23 godine kasnije. Nakon neuspjelog pokušaja parlamentarnog prevrata, izašao je iz HDZ-a i osnovao Hrvatske nezavisne demokrate, no, nakon što stranka nije ostvarila značajnije rezultate, Manolić se, od 1995., ponovo umirovio te se prestao aktivno baviti politikom.

Nadživio je Joža Manolić i oko šest valuta

Samo tjedan dana prije no što je rođen, iz opticaja se počela povlačiti jugoslavenska kruna, koja je ipak cirkulirala sve do 1922. U srpnju, 1941., za vrijeme NDH, uvedena je kuna i banice, a od 1945. na scenu stupa dinar, koji, 1991., zamjenjuje hrvatski dinar. Tri godine kasnije, 1994, stigle su kune i lipe, sve dok ih, 1. siječnja ove godine, euro nije poslao u povijest.

Za Manolićeva života čovječanstvo je na raznim poljima „probijalo led“ – kada je bio 10-godišnjak, odigrano je prvo Svjetsko nogometno prvenstvo. Rusi su, 1957., kada je Joži bilo 37, u svemir poslali Lajku, a kada mu je bila 41, u svemir je otišao i prvi čovjek, Jurij Gagarin. Doživio je i početak gradnje Berlinskog zida, 1961., te ga je, naravno, nadživio - 1989. Berlinski zid je srušen, a Joži je bilo tek 69.

U stotoj je preživio i razoran zagrebački potres i koronu, a sve do te jubilarne stote imao je čak i vozačku dozvolu, te je bio najstariji vozač u Hrvatskoj. Ukratko, preživio je i nadživio kraljeve i predsjednike, ratove i političke turbulencije, epidemije, pandemije i obiteljske tragedije... Pa, ako za ikoga vrijedi ona „Što te ne ubije, to te ojača“ – onda sigurno vrijedi za 103-godišnjeg Jožu Manolića.