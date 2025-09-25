Ove jeseni isprobajte promotivne menije u najboljim restoranima diljem Hrvatske

Posebno osmišljeni fine-dining meniji u najboljim hrvatskim restoranima, i to po promotivnoj cijeni? Jedinstveno gastronomsko iskustvo koje će cijeniti svi gurmani možete ekskluzivno probati ove jeseni, od 29. rujna do 30. studenog u sklopu programa Passion Week with Mastercard, u restoranima diljem Hrvatske.

Rezervirajte stol i termin za dvoje na platformi priceless.com

Passion Week jedinstveni je gastronomski program nastao u dugogodišnjoj suradnji Mastercarda i JRE-Hrvatska, udruženja koje okuplja 16 vrhunskih restorana od Zagreba, preko Istre i Kvarnera pa sve do Dalmacije.

Program se odvija svake godine u proljetnom i jesenskom izdanju. Ove jeseni posjetitelji će moći posjetiti restorane kao što su Dubravkin put, Pelegrini, Lemongarden, San Rocco, te za 165,93 eura za dvije osobe (piće nije uključeno), isprobati posebno osmišljene degustacijske menije.

Sve što vam je potrebno je Mastercard kartica i nekoliko klikova. Ovo iskustvo za dvoje ekskluzivno možete kupiti putem platforme priceless.com . Gosti će prilikom kupnje iskustva na mail dobiti detaljne upute oko rezervacije stola i termina u željenom JRE restoranu.

Kada se održava Passion Week?

Svaki od restorana sudionika u Passion Weeku pripovijeda priču svog kraja kroz tanjure koji spajaju lokalne namirnice, tradiciju i suvremenu kulinarsku kreativnost. Kroz pažljivo odabrane sastojke i inovativne tehnike, gosti imaju priliku kušati jela koja pričaju priču o zemlji, klimi i tradiciji područja iz kojeg potječu.​

Prvi na redu ove jeseni s Passion Week with Mastercard programom su restoran Lemongarden u Sutivanu te Navis u Opatiji, gdje će korisnici Mastercard kartica moći uživati u posebnim degustacijskim menijima u tjednu od 29. rujna do 5. listopada. Nakon toga slijede konoba Boba u Murteru te restoran LD u Korčuli, koji će ekskluzivne menije nuditi od 6. do 12. listopada.

Valja naglasiti da korisnici Mastercard kartica tijekom trajanja ovog programa mogu uživati u dodatnom znaku pažnje. U svakom JRE restoranu očekuje ih i mali poklon – staro sjeme rajčice koje za ovaj projekt priprema OPG Ćorluka.

Cijeli raspored jesenskog Passion Week programa možete pogledati ispod, a ukoliko želite kušati neke od najboljih delicija cijenjenih JRE restorana, ne zaboravite kupiti iskustvo za dvoje putem platforme priceless.com .

Raspored jesenskog Passion Week programa:

29.9. – 5.10. Lemongarden (Sutivan)

29.9. – 5.10. Navis (Opatija)

6.10. – 12.10. Boba (Murter)

6.10. – 12.10. LD (Korčula)

13.10. – 19.10. Boškinac (Novalja)

13.10. – 19.10. Korak (Jastrebarsko)

20.10. – 26.10. Pelegrini (Šibenik)

20.10. – 26.10. San Rocco (Brtonigla)

20.10. – 26.10. Monte (Rovinj)

27.10. – 2.11. Zijavica (Mošćenička Draga)

27.10. – 2.11. Kala (Supetar)

27.10. – 2.11. Dubravkin put (Zagreb)

3.11. – 9.11. Plavi podrum (Volosko)

3.11. – 9.11. Vila Rova (Krk)

10.11. – 23.11. Foša (Zadar)

24.11. 30.11. Badi (Umag)