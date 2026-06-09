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TRAGEDIJA U VELIKOJ GORICI

Škola se oglasila nakon smrti učenika (9): 'Izražavamo duboku sućut obitelji'

Dom zdravlja i Hitna pomoć u Metkoviću
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
09.06.2026.
u 11:18

Podršku školi ponudila je i Grad Velika Gorica, koja je na raspolaganje stavila stručne resurse kako bi pomogla učenicima, roditeljima i djelatnicima u suočavanju s posljedicama ovog tragičnog događaja.

Nakon tragičnog događaja u velikogoričkoj osnovnoj školi, u kojem je tijekom školskog odmora preminuo devetogodišnji učenik, škola je izrazila duboku sućut obitelji dječaka te poručila kako je u ovim teškim trenucima u potpunosti uz njegove najbliže. Kako prenosi Net.hr, iz škole navode da surađuju s nadležnim tijelima koja provode izvide te zbog trajanja službenih postupaka ne mogu iznositi dodatne informacije o okolnostima tragedije.

U cilju pružanja podrške učenicima i zaposlenicima koji su bili prisutni tijekom događaja ili su njime pogođeni, škola je zatražila suradnju s Timom za krizne intervencije. Roditelji učenika bit će obaviješteni o dostupnim oblicima psihološke pomoći. „O događaju su bez odgode obaviješteni nadležna policijska postaja, Hitna medicinska pomoć, osnivač Grad Velika Gorica i nadležno upravno tijelo Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih“, poručili su iz škole za Net.hr.

Podršku školi ponudila je i Grad Velika Gorica, koja je na raspolaganje stavila stručne resurse kako bi pomogla učenicima, roditeljima i djelatnicima u suočavanju s posljedicama ovog tragičnog događaja. Podsjećamo, dječak se tijekom odmora počeo gušiti hranom nakon što je pojeo preveliki zalogaj. Unatoč brzoj reakciji učiteljica koje su mu odmah priskočile u pomoć te dolasku hitne medicinske službe u vrlo kratkom roku, liječnici mu nisu uspjeli spasiti život.
Ključne riječi
osnovna škola učenik tragedija Velika Gorica

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