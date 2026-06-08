Mirza preminuo 20 minuta nakon pregleda na Hitnoj, a obitelj još uvijek čeka odgovore: Slučajem se sada bavi DORH

Smrt 35-godišnjeg Mirze Čengića, koji je preminuo svega dvadesetak minuta nakon što je pregledan u Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije, i dalje izaziva brojna pitanja. Dva mjeseca nakon tragedije slučajem se bavi Županijsko državno odvjetništvo, potvrđeno je za Dnevnik Nove TV.

Mirzina obitelj i dalje pokušava doći do odgovora o okolnostima njegove smrti. Posebno ih zanima što se događalo tijekom pregleda te zbog čega nisu provedene dodatne pretrage. 'Njega više ne može vratiti ništa. Ali samo da znam što je bilo. Zašto su ga tako izbacili iz bolnice da mu ne naprave pretrage', poručila je Mirzina majka Aida Čengić.

Iz Ministarstva zdravstva potvrdili su da je predmet sada u nadležnosti Državnog odvjetništva. 'Postupanje u predmetnom slučaju u nadležnosti je DORH-a, slijedom čega nismo u mogućnosti iznositi činjenice iz nadzora zdravstvene inspekcije', poručili su.

Prema važećoj proceduri, državno odvjetništvo uključuje se po službenoj dužnosti kada postoji osnovana sumnja na nasilnu smrt ili moguću liječničku pogrešku. Zasad nije poznato što su pokazali nalazi zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravstva, kao ni interni nadzor Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije. O tijeku postupka nedavno je govorila i ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević. 'Kad je pokrenut inspekcijski nadzor u tom slučaju oni svoje sve nalaze i sve što imaju oni dostavljaju inspekciji Ministarstva zdravstva. Inspekcija je neovisna, oni će sigurno dati neko tumačenje pa ćemo ga onda svi znati', rekla je prije nekoliko dana, prenosi Dnevnik Nove TV.

Tragični događaj zbio se 17. travnja. Mirza Čengić, koji je radio kao sezonski radnik u Ražancu, potražio je liječničku pomoć u Zavodu za hitnu medicinu jer se nije osjećao dobro. Nakon pregleda upućen je kući, no ubrzo mu je pozlilo. Unatoč brzoj reakciji liječnika, preminuo je. Njegova obitelj tvrdi da već dva mjeseca pokušava doći do informacija o slučaju. 'Obratili smo se Zavodu za hitnu medicinsku pomoć. Od v.d. direktora smo dobili odgovor da je uviđaj u tijeku. Obratili smo se mailom Vladi, predsjedniku i ministrici zdravstva Hrvatske. I naravno, nitko nije odgovorio', rekla je Mirzina majka.

Za slučaj se zainteresirala i Hrvatska liječnička komora, koja je zatražila medicinsku dokumentaciju kako bi mogla provesti vlastitu analizu. No, kako doznaje Dnevnik Nove TV, traženi dokumenti zasad im nisu dostavljeni. Odgovore na pitanja koja postavlja obitelj, ali i javnost, sada bi trebalo dati Županijsko državno odvjetništvo, čiji se zaključci očekuju nakon dovršetka postupka.