UZNEMIRUJUĆE Objavljene snimke američkih policajaca koji su nasmrt prebili crnog muškarca

Skupina policajaca iz Tennesseeja na smrt je prebila Tyrea Nicholsa (29) – zadajući mu najmanje šest udaraca – dok je ležao na tlu, vapeći za majkom. Napad 7. siječnja snimile su kamere policijskih službenika i nadzorna kamera. Sve se navodno odvilo 80-ak metara od kuće njegove majke. Iako su Nicholsove ozljede očito bile teške, a njegovo fizičko stanje loše, video pokazuje da hitna pomoć nije stigla više od 20 minuta nakon napada.

Incident je započeo kada su službenici zaustavili Nicholsa u kontroli prometa, piše Guardian.

"Izađi iz je*** auta" nekoliko je puta viknuo jedan od policajaca prije nego su Tyrea izvukli iz vozila. On je rekao da nije ništa učinio, no policajci su ga prisilili na zemlju uz prijetnje da će upotrijebiti elektrošoker. "Samo pokušavam doći doma" rekao im je prije nego je pokušao pobjeći, što je jedan od službenika komentirao riječima "Nadam se da će ga pošteno prebiti".

Do napada je došlo kada su ponovno uhvatili Nicholsa na raskrižju.

WATCH🚨: The pole camera footage of the beating arrest of #TyreNichols has been synced with the audio from the body camera footage. Five Memphis Police officers, all black, have been fired & charged with second-degree murder. pic.twitter.com/H9GMC9XcFz