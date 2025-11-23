Muškarac iz BiH u hotelu u Antwerpenu ubio suprugu: Tražio prolaznike da zovu policiju

Policija u Antwerpenu uhitila je 46-godišnjeg muškarca iz Bosne i Hercegovine zbog sumnje da je ubio suprugu u jednom hotelu. Prema pisanju belgijskih medija, sinoć oko 23.30 prolaznici su u blizini hotela Leonardo primijetili dezorijentiranog muškarca koji im je rekao da pozovu policiju jer je “učinio nešto strašno svojoj supruzi”, prenosi večernji.ba.

Glasnogovornik antverpenskog tužilaštva Kristof Aerts potvrdio je da je muškarac prišao prolaznicima i zatražio da pozovu policiju, navodeći da je nešto učinio svojoj partnerici. Policija je odmah ušla u hotel, a nedugo zatim pridružile su im se i ekipe hitne pomoći i spasilačke službe.

U hotelskoj sobi pronađena je teško povrijeđena 53-godišnja žena. Hitne službe pokušale su je reanimirati, ali je preminula na licu mjesta. “Reanimacija je odmah započeta, ali, nažalost, nije uspjela. Žrtva je preminula”, izjavio je Aerts.

Par je bio u braku nekoliko godina, a u posljednje vrijeme navodno su imali bračne probleme. Odvjetnici osumnjičenog, izjavili su da su supružnici planirali provesti noć u hotelu. Što se točno dogodilo u sobi, još nije poznato. Osumnjičeni je uhićen i odveden na ispitivanje. Tužiteljstvo je pozvalo istražnog suca koji je izašao na mjesto događaja kako bi od forenzičara, sudskog liječnika i istražitelja dobio prve informacije o slučaju.

Danas je osumnjičeni doveden pred istražnog suca, koji je odlučio da ostane u pritvoru zbog sumnje na ubojstvo. Sljedeći tjedan bit će izveden pred sudsko vijeće, koje će odlučiti o nastavku njegovog pritvora. Istragu vodi lokalna kriminalistička policija iz Antwerpenu. Točan uzrok smrti još nije poznat. Obdukcija koja će biti obavljena tijekom vikenda trebala bi rasvijetliti okolnosti slučaja.