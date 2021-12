Može li omikron izazvati peti val zaraze u Hrvatskoj?

Brzina širenja omikron varijante koronavirusa SARS-CoV-2 nagnala je niz europskih zemalja na pooštravanje epidemioloških mjera i zbog nje ni Hrvatska ne može ići s ublažavanjem mjera pa one uglavnom ostaju iste do kraja godine, uz manje izmjene.

Novina je da će javna okupljanja više od stotinu ljudi na otvorenom prostoru odsada odobravati (ili zabranjivati) nadležni županijski zavodi za javno zdravstvo, a ne više Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ).

Slabiji učinak cjepiva

Druga se izmjena donosi na traženje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, pa će odsada i korisnici centara za socijalnu skrb te njihovi pratitelji za dolazak u centar trebati imati digitalne EU COVID potvrde ili drugi dokaz o preboljenju, cijepljenju ili testiranju na COVID 19.

U odluci o privremenoj zabrani i ograničenju ulaska u RH osobama koje su prethodnih 14 dana boravile u područjima gdje je prvi put detektirana omikron varijanta koronavirusa, zabrana ulaska više se ne odnosi na putnike koji dolaze iz Hong Konga.

Ostaje isti režim kad je riječ o okupljanju, prelasku granica, korištenju zaštitnih maski, radu trgovina i javnom prijevozu.

Brojevi novozaraženih u Hrvatskoj stagniraju. U srijedu ih je bilo 4671. Međutim, u bolnicama je i dalje 2256 pacijenata, a od toga je na respiratoru 306 pacijenata, a 56 osoba je preminulo. Omikron varijanta širi se brže od delte i sve je izglednije da bi omikron mogao postati dominantan i obilježiti peti val pandemije.

Foto: Privatni album

Javnost zbunjuju oprečne tvrdnje o težini bolesti koju omikron izaziva, a upravo je to ono što trenutačno izaziva najveći interes. Zašto to još ne znamo sa sigurnošću i kada ćemo znati, objasnio nam je virusni imunolog prof. Luka Čičin Šain, voditelj Odjela za virusnu imunologiju u Helmholtz centru za infektivna istraživanja u Braunschweigu.

– Omikron se brzo širi, ali informacije o težini bolesti su još uvijek nejasne. S obzirom na to da je potrebno nekoliko tjedana da se bolest razvije u punom opsegu, bilo je preuranjeno tvrditi u danima po njegovu otkriću da su simptomi blaži. To ne znači da su nužno teži, nego da ćemo jednu cjelovitiju sliku dobiti tek kada prođe mjesec-dva od prvih slučajeva. Tada ćemo moći pratiti koji dio bolesnika završi na respiratoru, a koji podlegne – kaže prof. Čičin-Šain.

To znači da bi se ako ne do kraja godine, a ono u siječnju već moglo znati koliko je zapravo omikron opasan. Naime, prvi slučajevi omikrona u EU potvrđeni su u drugom dijelu studenog pa će se tek vidjeti kako se u zimskim vremenskim uvjetima razvija klinička slika koju izaziva.

Od izuzetne je važnosti utjecaj cjepiva na omikron, a poseban oprez izaziva što je postojeće cjepivo, po svemu sudeći, slabijeg učinka na omikron nego na prethodne varijante koronavirusa, wuhansku temeljem koje je napravljeno i deltu.

– Omikron izbjegava cjepivo uspješnije nego raniji oblici, na to upućuju brojne studije, uključivo našu. Međutim, uz booster je pad titra nešto niži, a osobe koje su primile booster dozu su prema jednoj studiji ipak bolje zaštićene od hospitalizacije, a time i težih oblika bolesti – navodi prof. Čičin Šain i ustvrđuje da je, s obzirom na brzo širenje u Velikoj Britaniji i Danskoj, vrlo velika mogućnost da će omikron izazvati i novi val infekcija u Hrvatskoj. Stoga je i preporuka za docjepljivanje ili booster dozu nedavno promijenjena pa je booster moguće dobiti već tri mjeseca nakon druge doze, odnosno primarnog cijepljenja.

Omikron u 77 zemalja

Na važnost docjepljivanja ukazuje i prof. Stipan Jonjić sa Zavoda za histologiju i embriologiju riječkog Medicinskog fakulteta. – Zbog promjena na proteinu šiljka virus izbjegava imunosni odgovor, no mi generiramo jako puno antitijela na različite epitope, pa ako imamo više antitijela, veća je šansa da nas ona štite. Tijekom "booster" doze "busterira" se i stanična imunost i tijekom ispitivanja zaključilo se da to koristi. Što se tiče normalnih situacija, prvi bih se složio da netko tko se dva puta cijepio ne treba i treću dozu, ali biologija ovog virusa je takva da nas sili na to i moramo se cijepiti – rekao je prof. Jonjić na Hrvatskom radiju.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Photo:Goran Kovacic/PIXSELL

I Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) objavila je u srijedu kako preliminarni dokazi pokazuju da bi cjepiva protiv COVID 19 mogla biti manje učinkovita protiv zaraze omikronom. Treba više podataka za bolje razumijevanje u kojoj mjeri omikron može izbjeći imunitet stvoren cjepivom ili preboljenjem, pa ukupni rizik ostaje vrlo visok, navodi WHO. Slučajevi omikrona dosad su potvrđeni u 77 zemalja, a čelnik WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorio je da čak i ako omikron izazove manje teške bolesti, velik broj slučajeva mogao bi ponovno preplaviti nepripremljene zdravstvene sustave, na što upozoravaju i liječnici koji su i dalje do grla u četvrtom valu.

Postotak delta-varijante u sekvenciranju uzoraka registriranih u globalnoj znanstvenoj bazi podataka GISAID ovog je tjedna pao u usporedbi s drugim varijantama koje izazivaju zabrinutost. To je prvi put otkad je dominantna delta-varijanta u travnju klasificirana kao zabrinjavajuća. Istovremeno se naglašava i kako kod tumačenja tog podatka treba uzeti u obzir da zemlje mogu provoditi ciljano sekvenciranje za omikron i manje za sve druge varijante. Delta-varijanta je i dalje dominantna, no njezina dominacija pada s pojavom omikron varijante.

Beroševo docjepljivanje – primjer loše komunikacije

Kako se loše komunicira s javnošću i kako iz loše komunikacije proizlaze zbunjenost i nepovjerenje, lijepo pokazuje primjer ministra zdravstva i pitanja njegova docjepljivanja. Nakon što je rekao da se ne namjerava cijepiti trećom dozom i pritom se pohvalio velikom količinom antitijela koja mu je izmjerena, Vili Beroš dan poslije ispričao se ako je unio zabunu te najavio kako će uskoro, najvjerojatnije u petak, i sam primiti booster dozu. Beroš je antitijela mjerio u sklopu istraživanja Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", a kojim se u toj klinici prati razina titra nakon preboljenja ili cijepljenja među zdravstvenim djelatnicima. Rezultati tog praćenja dvaput su prezentirani.

Preporuke HZJZ-a kažu da se preboljenje tretira kao jedna doza cijepljenja pa se osoba koja je COVID-19 preboljela cijepi jednom i to se tretira kao puno cijepljenje, a ako se cijepi i drugi put, to se smatra docjepljivanjem. I samo se na tu preporuku ministar trebao pozvati, umjesto što se raspričao o 40 tisuća antitijela. Sada najavljuje da će se cijepiti, praktički, četvrti put. Istodobno, na cijepnim punktovima ljude koji su COVID preboljeli i cijepili se dvaput liječnici – odbijaju, držeći se preporuka HZJZ-a. U samom HZJZ-u, pak, ne odbijaju nikoga i cijepe preboljele šest mjeseci nakon druge doze, ako oni to traže.

VIDEO: Ministar Beroš: "Ispričavam se ako sam unio zabunu. Svjedočimo omikronu i preporučujemo treću dozu"