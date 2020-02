'Ljudi nisu svjesni kolika je sramota da više od 1000 djece nema tko reći laku noć'

Ustavni sud donio je odluku prema kojoj životni partneri Ivo Šegota i Mladen Kožić imaju pravo na udomljavanje djece. Međutim, nije sve gotovo, kako sami kažu.

- Mi smo prije dva dana poslali žalbu Ministarstvu na odluku, odnosno rješenje Centra za socijalnu skrb koji nas je drugi put odbilo po istoj stvari. Vjerujemo da će Ministarstvo biti ta instanca koja će i zbog odluke Ustavnog suda odlučiti pozitivno na našu žalbu, odnosno poništiti rješenje Centra za socijalnu skrb - kazao je Šegota za Dnevnik.hr.

On smatra kako bi bilo krajnje neobično da Ministarstvo bilo kako drugačije postupi s obzirom da postoji presuda Upravnog suda, pravovaljana i sada odluka Ustavnog suda koji poziva sve institucije, dakle i Ministarstvo i Centar za socijalnu skrb, da postupi po toj odluci, a to je da ne diskriminiraju životne partnere.

- Ne vidimo drugu mogućnost, nego da se odluka provede. Nakon presude Upravnog suda smo mislili da je to sada to, ali ovo je najviše tijelo u RH i iznad Ustavnog suda ne stoji nitko, tako da očekujemo da se odluka provede - navodi Šegota i ističe: - Ne dovodimo mi djecu kući, nego će ta djeca kojoj je potrebna obitelj izabrati nas. Očekujemo da će se to dogoditi do kraja godine.

Poslali su poruku i kritičarima odluke.

- Više od 1000 djece je u domovima koje trebaju obitelj. Sve one koji danas s nama ne dijele sreću pozivam da se ipak pridruže nama i da se djeca, njih 1000 i više, udome i da pronađu svoje obitelji - kazao je Ivo Kožić.

A na pitanje što ta odluka znači i za druge istospolne parove, Šegota navodi kako ta odluka jako puno znači za djecu u domskom sustavu te da takve djece ima više od 1000.

- Ova odluka otvorila je nadu djeci u domovima da postoji širi krug potencijalnih udomitelja. Rijetko tko se danas javlja u Centar za socijalnu skrb da bi udomio djecu. Teško mi je reći zašto je to tako. Možda sustav ne funkcionira, nema dovoljno edukacije. Možda ljudi nisu svjesni kolika je to sramota za Hrvatsku da više od 1000 djece večeras ide spavati a nema im tko reći laku noć - smatra Šegota, piše Dnevnik.

- Mi smo se ponudili da udomimo čak troje djece, mislili smo da će nam to biti plus kada dođemo na Centar za socijalnu skrb, no u trenutku kada je trebalo potpisati odluku, očigledno se politika umiješala i odbila nas - navodi Ivo Šegota.

Video: Ivo Šegota i Mladen Kožić o svojoj borbi za pravom na udomljavanje djece