VIDEO Pogledajte trenutak teške nesreće: Most se srušio na brodove

Turistička atrakcija most Nanfangao na sjeveroistoku Tajvana srušio se kad je preko njega prelazila naftna cisterna. Most je pao na nekoliko brodova koji su se nalazili ispod njega.

Spasilačke snage pretpostavljaju kako je najmanje 11 osoba nestalo, dok je 10 osoba ozlijeđeno i prevezeni su u bolnicu. Šest osoba zadobilo je teže ozljede. Neki od nestalih nalazili su se u brodovima, dok su drugi bili viđeni na mostu prije kolapsa.

- Most se srušio oko 9,30 sati (po lokalnom vremenu) kada je na njemu bila cisterna koja se zapalila - rekao je Shih I-chun, gradski dužnosnik i dodao: - Bojimo se da bi neki ribari mogli biti zarobljeni u brodovima.

At least 10 people are injured as a bridge collapsed in Nanfangao, eastern Taiwan.



An oil tanker truck fell on boats below, with 6 people believed to be still trapped on a boat pic.twitter.com/ctNHaFlOZ7