Most na Savi čeka pregled ceste i granični prijelaz

Završena je izgradnja brze ceste od novog graničnog prijelaza kod Stare Gradiške do čvora u Novom Varošu nedaleko od autoceste A3, na koju će se spojiti. Rekli bismo napokon, s obzirom na to da je od završetka izgradnje novog mosta na Savi proteklo više od tri godine. Ipak, novi granični prijelaz između Hrvatske i BiH još mjesecima neće biti otvoren za promet jer najprije treba obaviti tehnički pregled ceste, a onda i kategorizaciju graničnog prijelaza. Tako će gotovo 20 milijuna eura vrijedan most na Savi izgrađen još u srpnju 2022., a koji je u međuvremenu dobio i uporabnu dozvolu, još jedno (dulje ili kraće) vrijeme voditi "u ništa". Osim što nije završena sva procedura za puštanje ceste u rad, a nije postignut ni dogovor o graničnom prijelazu.

Na naš upit o tome dokle se stiglo s izgradnjom brze ceste od mosta na Savi do Okučana te kad će granični prijelaz i prometnica profunkcionirati, iz službe za odnose s javnošću Hrvatskih cesta poslali su nam kratak odgovor: "Radovi na drugoj fazi projekta su završeni. Po uspješno izvršenom tehničkom pregledu, to jest po ishođenju uporabne dozvole cesta će biti puštena u promet", poručili su iz HC-a. Iz tvrtke zadužene za upravljanje i gradnju državnih cesta ranije su objasnili kako je ukupna dužina brze ceste od čvora Okučani na A3 do granice s BiH na Savi 10,35 km.

Dio u Hrvatskoj je dužine 9,61 km, a u BiH 0,74 km. Dionica je podijeljena u tri faze izgradnje. Most preko rijeke Save s dijelom pristupnih cesta kao prva faza izgradnje je završen. Sada je izgrađena i druga, 40 milijuna eura vrijedna faza od čvora Novi Varoš do mosta dužine 4,07 km, dok je izgradnja treće faze dionice dužine 3,72 km od čvora Okučani na A3 do čvora Novi Varoš, u vrijednosti od 13,7 milijuna eura, počela u lipnju prošle godine. Za korištenje novog mosta na Savi dovoljna je samo dionica koja je završena jer se vozači mogu priključiti na postojeću magistralnu cestu, ali prvo treba završiti izgradnju graničnog prijelaza.

S bosanskohercegovačke strane granični prijelaz odavno je izgrađen, a radovi na hrvatskoj strani počeli su u travnju prošle godine i još nisu do kraja završeni. Naime, građevinski dio radova jest završen, ali ono što je ostalo je oprema koju treba instalirati i edukacija djelatnika. Kašnjenje se opravdava time što još uvijek nije poznata kategorizacija samog prijelaza, koju tek treba utvrditi novim međudržavnim ugovorom između Hrvatske i BiH pa ne mogu znati koju opremu treba instalirati.