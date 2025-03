Hrvatska dobiva novi tunel od 1650 metara: Gradi se brza cesta, ovaj grad više neće biti prometno slijepo crijevo

Hoće li Požega napokon prestati biti slijepo crijevo na autokarti Hrvatske? Razgovori i planovi o izgradnji brze ceste koja bi povezala Požeštinu s autocestom A3 počeli su još 90-ih godina prošlog stoljeća, što i ne čudi s obzirom na to da prometna izoliranost u značajnoj mjeri ograničava razvoj ovog dijela Slavonije. Uslijedile su različite faze planiranja, uključujući izradu studija izvodljivosti i projektnih dokumentacija, ali zbog financijskih problema, geografskih i tehničkih izazova i drugih razloga, do realizacije nikada nije došlo, a Požega je do danas ostala jedno od rijetkih županijskih središta bez izlaza na autocestu.

No, to bi se uskoro moglo promijeniti. Tijekom nedavnog obilježavanja Dana grada Požege predsjednik Vlade Andrej Plenković najavio je, naime, da izgradnja ove prometnice više neće biti mrtvo slovo na papiru. – Tih 16 kilometara stavit će Požeško-slavonsku županiju u potpuno ravnopravan položaj u smislu prometa, gospodarstva i razvoja – rekao je Plenković nakon što su Hrvatske ceste odabrale izvođača za gradnju te važne prometnice.

Iz Hrvatskih cesta na naš su upit potvrdili kako je za predmetni zahvat ishođeno rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš te lokacijska dozvola, kojom je definirana faznost gradnje. Za prvu fazu (izmještanje i zaštita elektroenergetskih instalacija i napajanje električnom energijom) ishođena je građevinska dozvola, a za drugu fazu (desni kolnik brze ceste čvorište Brestovac Požeški – čvorište Godinjak) u tijeku je postupak ishođenja građevinske dozvole.

Iz HC-a preciziraju da planirana trasa brze ceste započinje deniveliranim čvorištem Brestovac Požeški tipa "poludjetelina", kojim se omogućuje spoj na državnu cestu DC51. Nakon toga, cesta s jugozapadne strane obilazi naselje Daranovci i ulazi u prostor šuma na Babjoj gori, gdje ulazi u planirani tunel dužine 1650 metara. Nakon izlaska iz tunela na južnoj strani Babje gore trasa se prirodnom udolinom spušta do naselja Tisovac koje obilazi sa zapadne strane, kao i naselje Godinjak. U zoni naselja Godinjak trasa se deniveliranim čvorištem spaja na županijsku cestu ŽC4158 (paralelna cesta autocesti A3).

Ukupna dužina planirane poddionice brze ceste je 14.750 kilometara, a izgradnja (bez opreme) koštat će 159.800.977 eura (bez PDV-a). Na upit zašto se na početak izgradnje brze ceste toliko dugo čeka, odgovoreno nam je kako je riječ o tehnički zahtjevnom projektu s deniveliranim raskrižjima, tunelom i objektima. – Priprema tehničke dokumentacije te ishođenje dozvola za gradnju kompleksan je i zahtjevan proces čija realizacija zahtijeva vrijeme – priopćili su iz Hrvatskih cesta. Dodali su kako će radovi započeti nakon ishođenja građevinske dozvole za drugu fazu, što se planira sredinom, odnosno u drugoj polovici ove godine.