Most: Imamo apsurdnu, štetnu i neodgovornu politiku zaštite okoliša

U Hrvatskoj je na djelu apsurdna, štetna i neodgovorna politika zaštite okoliša, poručili su danas saborski zastupnici Mosta Miro Bulj i Slaven Dobrović referirajući se na obvezu zatvaranja 27 odlagališta prije nego što se osmislio način gdje će se taj otpad odnositi. To je sad posebno vidljivo iz slučaja s gradom Vrbovcem koji je morao zatvoriti svoje odlagalište, a inspekcija mu je naložila da otpad odvozi u više od sto kilometara udaljeni Sinj, čiji građani sada zbog toga prosvjeduju.

– To je financijski štetna odluka nametnuta i Sinju i Vrgorcu, čiji će stanovnici morati plaćati dvostruko skuplji otpad, dok Sinj zbog toga gubi svoj kapacitet. Ministar zaštite okoliša Tomislav Ćorić očito je želio pokazati mišiće ovom strašno lošom odlukom, a da prije toga nije napravljen centar za gospodarenje otpadom – upozorio je Miro Bulj dodavši kako je do sada Splitsko-dalmatinska županija potrošila više od 30 milijuna kuna na Centar za gospodarenje otpadom Lećevica, o kojem se govori od 2000. godine, a do danas nije zaživio.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Poziva sve iz Vrgorca, Sinja, s Brača, iz Dalmatinske zagore, ali i cijele Hrvatske da dignu svoj glas protiv ovakvih štetnih odluka za građane i okoliš te najavljuje da će se i sam dalje boriti protiv njih kako bi u Hrvatskoj izbjegli napuljski scenarij.

Slaven Dobrović, bivši ministar zaštite okoliša, podsjeća da je Plan gospodarenja otpada donesen u siječnju 2017. godine, pripisivao je niz ciljeva i mjera s pomoću kojih bi se oni ostvarili, međutim, naglašava, odrađuje se tek jedan mali segment cijele priče. Tako se trenutačno financiraju jedino reciklažna dvorišta, a raspisan je još jedino javni poziv za financiranje sortirnica na koji se, tvrdi Dobrović, nije nitko javio.

– Gdje su drugi javni pozivi za sve ostale segmente iz Plana gospodarenja otpadom, što radi državni aparat? Našli su u tome mjeru plana zatvaranja odlagališta i to odlučili staviti na snagu, izabrano je 27 odlagališta bez konkretnog plana što zatim s tim otpadom. Što ministar misli da se dogodi kada zatvoriš odlagalište, da nestaje i otpad koji je tamo donesen? – čudi se Dobrović.

U sve se, nastavlja, uključuje i državni inspektorat koji lokalnim samoupravama, odnosno njihovim komunalcima, naređuje da moraju primati tuđi otpad.

– Što je to nego državno nasilje nad lokalnim samoupravama? To je sramota, cijeli način upravljanja zaštitom okoliša kod nas je sramotan. Apeliramo na sve da osvijeste ovo pitanje, dignu ga na razinu koju zaslužuje. Mi stojimo na mjestu dok gubimo neiskorišten europski novac – prigovorio je Dobrović.