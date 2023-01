MORH: U incidentu u vojarni oštećeno bojno oklopno vozilo

U petrinjskoj vojarni Pukovnika Predraga Matanovića prošlog je tjedna došlo do incidenta u kojemu nema ozlijeđenih, no oštećeno je jedno vojno vozilo. MORH nije htio iznijeti detalje, no potvrdili su događaj.

""Prema informacijama dobivenim iz Kabineta načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH tijekom redovitih obučnih aktivnosti u vojarni "Pukovnik Predrag Matanović" u Petrinji, došlo je do oštećenja jednog BOV "Patria"" izjavili su za Danas.hr.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Navode kako je osnovano povjerenstvo iz sastava Oružanih snaga kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do "izvanrednog događaja". Sukladno zaključcima povjerenstva, bit će poduzete daljnje mjere i radnje.

BOV Patria jedan je od najmodernijih oružanih sustava koje koristi hrvatska kopnena vojska. Njegova je glavna karakteristika oružana stanica UT30MK2 kojom se može upravljati na daljinu. Opremljena je i dvocijevnim laserom protuoklopnog raketnog sustava SPIKE LR, piše Danas.hr.

