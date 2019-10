Moralesu nije siguran četvrti mandat

Lako bi se moglo zaključiti da je ponovni izbor Eva Moralesa za predsjednika Bolivije zajamčen, kao što je bio slučaj i do sada. Kada bi se Moralesa izabralo opet, bilo bi to četvrti put, što je rekord za ovu južnoameričku zemlju. Ipak, ankete pred izbore pokazivale su da to neće biti tako lak zadatak za bolivijskog ljevičara jer ujedinjena opozicija suprotstavila mu je zanimljivog ali i iskusnog kandidata.

To je bivši predsjednik Carlos Mesa, 66-godišnji novinar i povjesničar koji je najprije bio potpredsjednikom, a onda dospio i do najviše pozicije u zemlji kada je ostavku dao Gonzalo Sánchez de Lozada te emigrirao u Ameriku. Učinio je to zbog velikih prosvjeda motiviranih sukobima oko eksploatacije nalazišta plina u toj zemlji. Naslijedio ga je sadašnji kandidat koji je također 2005. godine podnio ostavku nakon što su izbile demonstracije sindikata uzgajivača koke koje je predvodio upravo Evo Morales. Prema anketi koju je početkom mjeseca provelo Visoko sveučilište San Andres s drugim institucijama, pokazalo je kako Morales ima prednost ispred Mese, 32 naprama 27 posto.

Ako je anketa točna i doista se dogodi da Morales ne pobijedi u prvom krugu, u drugom bi krugu prema tom istraživanju bila izvjesna mrtva utrka u kojoj bi oba kandidata imala manje od 36 posto glasova. I sami znamo kako su ankete znale i prije podbacivati, no ova je provedena na uzorku od 14.420 ljudi s tolerancijom od 2,82 posto.

Bolivijci su također glasali i za 166 zastupnika u državnom kongresu. Za te izbore ankete sugeriraju kako ni jedna od stranaka neće imati većinu, što bi moglo značiti probleme za buduću administraciju, pa bila to i ona Eva Moralesa. Iako sadašnjem 59-godišnjem predsjedniku nitko ne poriče da je podignuo zemlju iz siromaštva, potporu gubi zbog korupcijskih afera povezanih s njegovom administracijom iako ne i s njim samim. Ali odbio je i referendum za ograničenje predsjedničkih ovlasti.