Nevjerojatan uspjeh: 70-godišnja Bolivijka svladala biciklističku stazu 'Cesta smrti'

Biciklistička staza u Boliviji poznata kao "Cesta smrti" neobičan je izbor za sedamdesetogodišnju bakicu, no Mirtha Munoz pokazala je da godine nisu prepreka ni za što.

Riječ je o jednoj od najopasnijih cesta na svijetu s iznimno oštrim zavojima koji se penju nebu pod oblake, do gotovo 3350 metara. Biciklisti kreću iz džungle u nizinskom dijelu staze te nastavljaju do snijegom pokrivenih vrhova Anda. Na putu ih najčešće prate magla, kiša, klizišta i strme litice. Ne treba zaboraviti ni to da je staza dosad odnijela tisuće ljudskih života.

No za 70-godišnju Bolivijku Mirthu Munoz, najstariju natjecateljicu biciklističke utrke 'Skyrace' dugačke 60 km bio je to prirodan nastavak bavljenja hobijem kojim se zarazila prije puno godina.

Munoz se biciklizmom počela baviti nakon iznenadne smrti sina i po savjetu članova obitelji i prijatelja psihologa.

"Rekao mi je da bi mi vožnja biciklom mogla pomoći da prevladam bol i nastavim koliko-toliko normalno živjeti", kazala je.

Subotnja utrka njezin je krunski uspjeh. "Vertikalan uspon, neprestano voziš uzbrdo i bez odmora", rekla je Reutersu nakon završetka utrke. Baka Munoz kaže da još više uživa u vožnji bicikla po ravnom sa svojih šestero unučadi te se nada da će najstariji među njima, koji će uskoro napuniti 18, krenuti njezinim (biciklističkim) putem.