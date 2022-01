Mnoge u Njemačkoj očekuje povišica, a stručnjaci imaju dobre vijesti: Evo kolika će biti

Brojni zaposlenici u Njemačkoj ježe se od pomisli o tome da pregovaraju o plaći sa svojim nadređenima u strahu, međutim u najvećem broju slučajeva upravo dolazi do povećanje plaće.

Istraživanje u kojem je sudjelovalo 2.000 ljudi koje je proveo pružatelj financijskih usluga WeltSparen.de otkriva neke pojedinosti o tome što Nijemci misle o pregovorima o plaćama.

Pokazalo se da 38 posto Nijemaca nikada nije pregovaralo o plaćama. Čak četvrtina zaposlenih nikada nije imala povećanje plaća. Oko devet posto oslanja se na pregovaračku moć sindikata ili predstavničkog tijela zaposlenika, dok pet posto čeka da im priđe poslodavac. S druge strane, pet posto zaposlenika samo je promjenom posla moglo ostvariti veći prihod-

Ekonomisti predviđaju visoka povećanja plaća u narednim godinama zbog demografskih kretanja.

- U prosjeku, povećanje plaća od pet posto godišnje je realno - rekao je Gabriel Felbermayr, čelnik Instituta za svjetsku ekonomiju (IfW) u Kielu, prenosi Fenix-magazin.

Određeni pokazatelji govore o tome da će se najkasnije od 2023. godine broj raspoloživih radnika postupno smanjivati, što znači da će se u budućnosti tvrtke natjecati za sve manji broj radnika.

Koliko je prosječno povećanje plaće?

- Pregovaranje o plaći može biti financijski isplativo. Zaposlenici obično mogu očekivati povećanje plaća od tri do deset posto, pokazuje studija WeltSparena.

Jedanaest posto ispitanih Nijemaca do sada je ostvarilo maksimalno povećanje plaće od tri do pet posto. Devet posto je dobilo jedan do tri posto, sedam posto ispitanih moglo se radovati povećanju od preko sedam do deset posto. Za osam posto je bilo povećanje od čak više od deset posto dok je pet posto čak ostvarilo povećanje plaće za više od 15 posto.

Ekonomisti navode kako ima smisla redovito pregovarati o svojoj plaći. U pravilu, stručnjaci za radno pravo preporučuju povratak u pregovore ne više od 18 do 24 mjeseca nakon povećanja plaće. Usput, to pokazuje da ste nedovoljno plaćeni, prenosi Fenix-magazin.

