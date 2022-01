Njemačka i Poljska osigurale prolaz, napeto je u skupini s Mađarima i Nizozemcima

Reprezentacije Njemačke i Poljske osigurale su plasman u II. krug Europskog rukometnog prvenstva koje se održava u Mađarskoj i Slovačkoj nakon što su upisale i druge pobjede u skupini D.

Njemačka je porazila Austriju 34:29, dok je Poljska bila bolja od Bjelorusije s 29:20.

Njemačko - austrijski ogled je bio izjednačen 40 minuta, nakon čega je Njemačka pobjegla na +3 (24:21), a potom i na četiri gola viška (30:26) odlučivši tako pitanje pobjednika.

Kod Nijemaca najefikasniji je bio Timo Kastening s devet golova, dok je na drugoj strani devet golova zabio Sebastian Frimmel.

U drugom dvoboju Poljska nije dozvolila iznenađenje i s devet razlike je porazila Bjelorusiju.

U poljskim redovima najefikasniji su bili Przemyslaw Krajewski sa sedam i Michal Daszek sa šest golova, dok je Bjeloruse predvodio Mikita Vailupau s pet pogodaka.

Nakon dva kola Njemačka i Poljska vode s po četiri boda, a za dva dana će u međusobnom susretu razriješiti tko će biti pobjednik skupine i tko će prenijeti bodove u drugi krug.

Korak do prolaza u drugi krug je Island koji je u dvoboju 2. kola B skupine pobijedio Nizozemsku 29:28.

Nizozemska je u prvom kolu priredila iznenađenje porazivši Mađarsku 31:28, a a korak do senzacije bila je i protiv Islanda.

Nakon 40 minuta igre Island je imao +5 (22:17), no Nizozemska je uspjela izjednačiti na 26:26. Ipak u samoj završnici Islanđani su došli do dva gola viška (28:26, 29:27) iščupavši bodove.

Islandsku vrstu predvodili su Bjorn Gudjonsson s osam, te Aron Palmarsson sa šest golova. U suparničkim redovima najefikasniji je bio Kay Smits sa 13 golova.

Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS Handball - EHF 2022 Men's European Handball Championship - Group B - Iceland v Netherlands - Budapest Handball Arena, Budapest, Hungary - January 16, 2022 Iceland fans celebrate in a huddle after the match REUTERS/Bernadett Szabo Photo: BERNADETT SZABO/REUTERS

U drugom susretu iz ove skupine Mađarska je pobijedila Portugal 31:30, a pobjednički gol za mađarsku vrstu zabio je Dominik Mathe sedam sekundi prije kraja susreta.

Bio je to njegov osmi gol na susretu, Mate Lekai je dodao šest, a Zoltan Szita četiri gola. Kod Portugalaca su najefikasniji bili Miguel Martins Soares, Rui Silva Martins, te Antonio Rodrigues sa po pet golova.

Na ljestvici vodi Island s četiri boda, Nizozemska i Mađarska imaju po dva boda, a na začelju je Portugal bez bodova.

U zadnjem kolu, 18. siječnja sastaju se Island i Mađarska, te Nizozemska i Portugal.