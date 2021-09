Mladoženji šapnula što je učinila prije vjenčanja, a onda joj je on rekao da nosi mikrofon...

U neugodnoj situaciji našla se jedna mladenka iz Sjeverne Karoline koja je pred oltarom mladoženji odlučila ispričati svoje iskustvo s odlaskom na toalet netom prije vjenčanja.

Dok su golupčići nježno šaputali pred oltarom, mladenka nije ni slutila da svi gosti čuju što razgovaraju.

Mladoženja joj je rekao kako izgleda predivno, na što mu je ona odgovorila da je upravo obavila veliku nuždu.

Urnebesnu snimku na Twitteru podijelio je mladoženja Luke Logan nakon što je američki komičar Jimmy Fallon pozvao da se podijele smiješne i zanimljive priče s vjenčanja.

It's easier for you to see for yourself:#weddingfail @jimmyfallon pic.twitter.com/SWA75Pz7u2