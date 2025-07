Mladim Dubrovčanima po 30.000 eura za kupnju stambenog objekta

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković uručio je u četvrtak mladim Dubrovčanima šest ugovora za rješavanje stambenog pitanja, a financijska potpora u okviru Mjere 30x30 iznosi bespovratnih 30.000 eura. Od početka provedbe Mjere 30x30 ukupno su dodijeljena 23 ugovora, od čega devet lani i 14 u ovoj godini. Mjera 30x30 dio je stambene politike Grada Dubrovnika za priuštivo stanovanje za koju je u proračunu za ovu godinu osigurano 900.000 eura za ukupno 30 mladih obitelji.

Mjera je namijenjena mladima i mladim obiteljima te omogućuje financijsku pomoć u iznosu od 30.000 eura za kupnju ili za gradnju, dogradnju ili nadogradnju stambenog objekta, objasnili su iz Grada Dubrovnika. Rok za podnošenje zahtjeva otvoren je do 1. studenoga ili do iskorištenja raspoloživih sredstava, a svi uvjeti i potrebna dokumentacija dostupni su na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika. Iz dubrovačke gradske uprave istaknuli su kako je Grad Dubrovnik prva jedinica lokalne samouprave koja je razvila vlastiti model sustavne stambene politike „Dubrovačka stanogradnja“, a kroz različite mjere i projekte do sada je zbrinuto gotovo 100 mladih dubrovačkih obitelji.