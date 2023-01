Mladić sam sebi produljivao bolovanje

Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu je podiglo optužnicu protiv 21-godišnjaka zbog počinjenog kaznenog djela krivotvorenja isprave.

Terete ga da je od srpnja do listopada 2022. godine u gradu na području Varaždinske županije u četiri navrata izmijenio sadržaj obavijesti o privremenoj nesposobnosti za rad zbog bolesti i posljedica nesreće koju mu je izdala njegova liječnica obiteljske medicine s trajanjem do 29. srpnja 2022. Kako bi si produljo bolovanje, obrisao bi datum do kojeg mu je bolovanje bilo određeno i upisivao nove datume te krivotvorio potpis liječnice i njezin pečat.

Prepravljene obavijesti slao je na službenu adresu elektroničke pošte nadležnog zavoda za zdravstveno osiguranje radi produljenja bolovanja, čime si je neosnovano produljio trajanje bolovanja do 23. prosinca 2022. godine, ističu u DORH-u.

