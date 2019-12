Mladi dostavljač u šoku: Stavio mi je nož pod grlo i to zbog tri pizze

Nemili događaj dogodio se u petak ispred jednog kafića u okolici Čakovca. Sve je započelo oko 19:45 sati kada su u pizzeriji, udaljenoj nekoliko kilometara od spomenutog kafića, telefonski primili narudžbu za 3 jumbo pizze. Kada su bile spremne za isporuku preuzeo ih je 23-godišnji dostavljač i krenuo na lice mjesta.

Budući da je kao adresa naveden naziv kafića putem je nazvao naručitelja i obavijestio ga da stiže za nekoliko minuta.



- Stigavši do kafića vidio sam nekoliko osoba kako stoje u mraku, nešto dalje od ulaza. Izašao sam iz auta i rekao da račun iznosi 226 kuna. Tada mi je pristupio jedan od njih, izvukao nož iz jakne i stavio mi ga pod grlo. U tom sam trenutku vidio da se radi o 6-7 mlađih Roma, otprilike mojih vršnjaka, koji su potom kratko razgovarali na svom jeziku, pa nisam razumio o čemu govore. Nakon toga iz gepeka su izvukli pizze i razbježali se. Sve to je trajalo minutu, možda minutu i pol, ali s nožem pod grlom činilo mi se kao čitava vječnost. Kad su otišli trebalo mi je neko vrijeme da dođem sebi, jer sam bio u šoku, a i danas još ne mogu vjerovati da mi je život bio ugrožen radi 3 pizze - ispričao je 23-godišnjak za eMedjumurje. Nazvao je policiju, čiju su djelatnici brzo stigli, a potom je s njima otišao do postaje dati izjavu.

I vlasnik kafića ispred kojeg se sve događalo kaže da napadači nisu bili u njegovom kafiću.

- Napadači uopće nisu bili u našem kafiću, već su ga naveli kao lokaciju za dostavu i zatim ispred njega postavili zasjedu. To mjesto je dosta mračno i malo udaljenije od našeg ulaza, pa nitko od osoblja i gostiju nije vidio što se dešava. Strašno je da svjedočimo ovakvim situacijama, jer se tako nešto ne dešava prvi put i krajnje je vrijeme da se poduzmu sve potrebne mjere kako bi spriječili da se desi nešto još gore - rekao je zabrinuti vlasnik. Policija provodi intenzivnu istragu