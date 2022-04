Mladi Amerikanac namjerno srušio svoj avion da bi dobio viralni video

Idiličan let Kalifornijom skoro je završio kobno za Trevora Jacobsa, ili bi on volio da to vjerujete nakon što pogledate njegov video jednostavnog naslova "I crashed my plane". No, američka federalna zrakoplovna administracija zaključila je kako je video lažiran, tojest da je Jacobs zrakoplov namjerno srušio te je za to kažnjen oduzimanjem dozvole za letenje na godinu dana.

U videu se može vidjeti kako Jacobs kratko leti nad planinskim područjem u Kaliforniji prije nego je propeler njegovog malenog zrakoplova iznenada prestao raditi. Uznemireni Jacobs uz mnogo je psovki iskočio iz zrakoplova, nastavio snimati svoj pad, te pomoću padobrana sigurno sletio na livadu. Njegov zrakoplov na žalost nije sretno završio svoje putovanje već se razbio na liticama kilometrima dalje. U nastavku videa Jacobs nakon više sati hodanja uspije pronaći cestu i prolaznika koji ga je autom povezao prema gradu.

Video je na platformi YouTube objavljen u 12. mjesecu 2021. a zrakoplovna administracija završila je istragu u travnju 2022. Odluku su donijeli na temelju više činjenica: nije pokušao ponovno pokrenuti motor, nije pokušao pronaći sigurno mjesto za slijetanje iako ih je bilo nekoliko u blizini, te nije obavijestio zračnu kontrolu o lokaciji pada zrakoplova. Uz to, bilo im je sumnjivo što je padobran imao na leđima za vrijeme cijelog leta, a nisu vjerovali niti da su kamere slučajno postavljene na strateška mjesta na zrakoplovu.

Jacobs je objavio i video u kojemu hoda prema pošti kako bi poslao svoju dozvolu za letenje federalnoj zrakoplovnoj administraciji. U videu poriče da je pad bio planiran te tvrdi kako ozbiljno razmatra odustati od letenja nakon oštrih reakcija iz zajednice avijatičara. Kada ne ruši zrakoplove, Jacobs se bavi ekstremnim sportovima te je 2014. predstavljao Sjedinjene Američke Države na Zimskim olimpijskim igrama u kategoriji snowboardanja, no nije došao do finala, ostvarivši sveukupno 9. poziciju.